Serdar Adalı'dan esnaf ziyareti

Beşiktaş Köyiçi'nde bulunan esnafla bir araya gelen Adalı, vatandaşlarla da selamlaştı.

Siyah-beyazlı taraftarlarla da konuşan Adalı, "Burası bana uzak bir yer değil. Toplantıdan çıkıp buraya geldik. Tepkiler gayet güzel, herkese teşekkür ediyorum." dedi.