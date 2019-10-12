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Haberler BeşiktaşSerdar Adalı'dan esnaf ziyareti
12.10.2019 - 16:19 | | İSTANBUL (AA)

Serdar Adalı'dan esnaf ziyareti

Beşiktaş Kulübünün yarın, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli kongresinde başkanlığa aday olan Serdal Adalı, esnaf ziyareti yaptı.

Serdar Adalı'dan esnaf ziyareti

Beşiktaş Köyiçi'nde bulunan esnafla bir araya gelen Adalı, vatandaşlarla da selamlaştı.

Siyah-beyazlı taraftarlarla da konuşan Adalı, "Burası bana uzak bir yer değil. Toplantıdan çıkıp buraya geldik. Tepkiler gayet güzel, herkese teşekkür ediyorum." dedi.

 

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