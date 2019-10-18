Serdar Ali Çelikler: Cengiz yönetiminin sonu geldi!

Galatasaray'da, Mustafa Cengiz yönetimi ile Fatih Terim arasındaki sert sürtüşmeler devam ediyor.

Misli.com yorumcusu Serdar Ali Çelikler ise taraflar arasındaki büyük ayrılıklar nedeniyle Galatasaray camiasının mart ayında seçime gidebileceğini açıkladı.

İşte Çelikler'in o açıklamaları;

'Cengiz sezon sonunu göremez'

Milli maç arasına girmeden evvel Gençlerbirliği maçından sonra Fatih Terim'in 'Biraz da ceza almayanlar konuşsun' diyerek Galatasaray yönetimine göndermesi oldu. Daha sonra Mustafa Cengiz sadece Trtspor ve GSTV'nin mikrofonlarının olduğu bir ortamda Terim'e cevap verdi ve dedi ki 'Herkes işini yapacak.' Bu açıklamadan bir gün sonra buluştular. Bu ikili birlikte sezonu tamamlayamaz diye bir iddia da bulundum. Bence Fatih hoca kalacak. Seçim iddiaları konuşulan Mustafa Cengiz sezon sonunu göremez.

'En büyük ayrım noktası: Ali Koç'

'Bu iddiamı dayandırdığım nokta ise şu; Terim uzun süredir yönetiminden rahatsız. Hoca birçok konuda yalnız bırakıldığını düşünüyor. Bu konuda hocayı gazlayanlar da var. Terim'le yönetim arasındaki en büyük ayrım noktası şu 'Bunlar Ali Koç'tan çekiniyorlar, Ali Koç'tan korkuyorlar. Ben teknik direktör olarak sürekli cevap vermek zorunda kalıyorum. Ali Koç da sürekli beni hedef alıyor. Her şeyi ben mi savunacağım, ceza alıyorum. Federasyonla ilgili bir şey oluyor ben konuşuyorum, siz neredesiniz' diyor. Yönetim de birçok problemi çözüyoruz, biz ne yapalım diyor.'

'Cengiz yönetiminin sonu geldi'

Ben Aralık ayında bir seçim çağrısının yapılacağını ve G.Saray yönetiminin bir seçim kararı alacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın içini bilenler, benim de dahil olduğum gruplardaki değerli, etkili kongre üyeleri diyor ki 'Mart'taki Divan Kurulu'nda seçim kararı almaya mecbur bırakılır' diyor. Ben Fatih Terim'in de desteğini çekmesiyle beraber, Cengiz yönetiminin sonunun geldiğini düşünüyorum. Galatasaray için en hayırlısı olacaktır. Terim kaldığı sürece takımı da çok etkilemez bu.

Serdar Ali Çelikler'in açıklamalarının tamamını izlemek için tıklayınız;