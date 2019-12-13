Serdar Ali Çelikler: Obradovic'i gönderin artık!

OBRADOVIC VE RASKOVIC'IN KURDUĞU SİSTEM TÜKENDİ

Zeljko Obradovic ve menajeri Alexander Raskovic'in tahakküm kurduğu sistem tükendi, tıkandı. Obradovic, Euroleague'de bilmem kaçıncı kez Ergin Ataman'a mağlup oldu.. Aslında Fenerahçe 6'da 1 bütçeye sahip G.Saray'a 19 sayı farkla kaybettiğinde tükeniş tamamlanmıştı.

BU TAKIMIN ANADOLU EFES'İ YENMESİ ZATEN MÜMKÜN DEĞİLDİ

Pınar Karşıyaka ile oynanan karşılaşmada sadece 57 sayı atılması hatta Beşiktaş Sompo Sigorta'yı bile zorla yenebilen (84-80) bir takımın Anadolu Efes karşısında kazanması zaten mümkün değildi.

KAYBETMEYE ALIŞMIŞSA DUYGUSALLIĞA YER YOK

30 milyon Euro bütçeye sahip, koçu 3 milyon Euro alan, Euroleague'in sahiplerinden, BeIN Sports'un basketbol ekibinin tam desteği ile sahaya çıkan F.Bahçe Beko, Nando De Colo gibi müthiş bir basketbolcu almasına karşın bu kadar kaybetmeye alışmış hale geldiyse burada duygusallığın yeri yok.

CAMİA OBRADOVIC İLE TERİM İLÜZYONU YAŞIYOR

Fatih Terim illüzyonu nedeniyle Galatasaray'ı eleştiren Fenerbahçe camiası aynı ilüzyonu Obradovic'de yaşıyor. Herkesin bir dönemi var ve Zeljko Obradovic'in dönemi sona erdi.

BİR AN ÖNCE KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİLMELİ

7 yılda kattıkları için teşekkür edilerek yollar ayrılmalı. Ben bunu daha önce dile getirdiğimde "Obradovic yolun kendisidir" diyenler yüzünden kaybediyor Fenerbahçe. Beyler o yol çoktan çöktü artık kabul edin. Ya da Ergin Ataman tarafından domine edilince üzülmeyin..

ŞUBENİN BÜTÇESİ 10-12 MİLYON EURO'YA İNMELİ

Fenerbahçe, koç Obradovic'i göndermeli. Ardından da basketbol şubesinin bütçesi 10-12 milyon Euro seviyesine çekilmeli. Gerçekçilik kazanır her zaman duygusallık değil.