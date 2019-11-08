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08.11.2019 - 22:57 |

Serdar Aziz: "Bu golleri idmanda çalışıyorum"

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenebahçe'de Serdar Aziz açıklamalarda bulundu.

Serdar Aziz: "Bu golleri idmanda çalışıyorum"

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenebahçe'de Serdar Aziz açıklamalarda bulundu.

"İstediğimiz oyunu sergileyemedik"
"Zor bir maç olacağını biliyorduk. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Ancak sonuçta istediğimiz galibiyeti aldık. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek için bunu yapmalıyız. Milli araya girdik, eksiklerimizi telafi edeceğiz."

"Bu golleri çalışıyorum"
"Antrenmanlarda duran toplarda bu golleri çalışıyorum. Bugün de gol atmak nasip oldu. İnşallah devamı gelir."

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