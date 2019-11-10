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10.11.2019 - 17:56 |

Serdar Gürler'in penaltı isyanı

Evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de Serdar Gürler, yaşadığı bir pozisyon sonrası ayağının geldiği son hali paylaşarak penaltı isyanında bulundu.

Skorer

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı takımın tek golünü kaydeden Serdar Gürler'den maç sonu penaltı isyanı geldi.

Yaşadığı bir pozisyonda penaltı çalınmaması üzerine maç sonu ayağının geldiği son hali sosyal medya hesabından paylaşan Serdar, "Kırılmadı ya galiba ondan vermedi" notunu düştü.

Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü atan 28 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı taraftarlar beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İşte Serdar'ın paylaştığı fotoğraf

Serdar Gürlerin penaltı isyanı

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