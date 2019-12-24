Serdar Sarıdağ: 'Ben Serdar Aziz'in yeğeni bile olsam penaltı çalardım'

Milliyet Gazetesi muhabirleri Serdar Sarıdağ ve Senad Ok, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası yaşanan son gelişmeleri Skorer TV'de Ezgi Toper'le birlikte değerlendirdi.

Senad Ok'un açıklamaları;

'Ben Beşiktaş'ın bu kadar kötü olacağını düşünmüyordum. Fenerbahçe'yi bekliyordum iyi oynamasını. Maçın tamamında Fenerbahçe'de hiç tedirginlik hissetmedim. Galatasaray da Beşiktaş da Fenerbahçe'den çekiniyor Kadıköy'de. Rakiplerin 2 hamle birden yapamama nedeni de budur. Asıl tedirgin olması gereken taraf Fenerbahçe olması gerekirken, asıl baskı altında olması gereken Fenerbahçe'yken, maç öncesi ve maçta taraftarlardan takıma kadar herkes rahattı.

Gustavo ve Ozan takıma oturdu. Kruse maçta kötüydü. Ozan kendi yerinde oynadığında böyle de oynar o golü de atar. Orta sahada 2 garanti yer var. 3. yer için Kruse mi yoksa Emre mi alacak formayı göreceğiz. Ben ilerleyen zamanlarda Emre'nin Kruse'yi keseceğini düşünüyorum.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın verdiği reaksiyon bana direkt başkana ve yönetime yapıyormuş gibi geldi. Ben de yetkililere sorduğumda yönetim hiçbir şekilde bunu kendi üzerine almıyor. Bunu hoca direkt kendisini medyada ağır şekilde eleştiren kişi ve kişilere yönelik olduğunu düşünüyorum. Medya da var biraz yönetim de var bence. İstifa konusunda ise Ersun Yanal daha önce en güçlü olduğu dönemde istifa etti. Aziz Yıldırım döneminde. Ben Ersun Hoca'nın zaman zaman daraldığını biliyorum. İstediği transferler de olmadı. Ama şuan istifa gibi bir düşüncesinin olduğunu düşünmüyorum. Ben sezon sonuna kadar devam eder.

Beşiktaş maçından sonra zaferden sonra bu açıklamayı yapması eleştirildi ama bence en doğru zaman buydu. Sivas maçından sonra bunları demek çok mantıklı değil. Hoca güçlü olduğunda bu tip söylemleri yapabilir. Daha önce de yaptı. Sow olayında da bugün git yarın gel dedi. Hoca hep yaptı bunları. Aynı puana sahip Fatih Terim'e neden sorulmuyor bu sorular, neden Ersun Yanal'a soruluyor diye sorabilirim. Her takımda rahatsızlıklar vardır. Buradaki temel konu; Ali Koç'un yeri başka. Artık 1.5 sene oldu başkanlığında. Ali Koç'un tarzı böyle. Gün olur Ersun Yanal gider, Erol Bulut gelir yine aynı şeyler yaşanır. Her zaman olabilecek şeyler bunlar. Ersun Yanal'ın bu anlık çıkışı herkesi kendine getirdi bence. Yönetim de buna dahil. Doğru bir çıkıştı bence.

Başkan Ali Koç maçtan sonra o pozisyonlara baksa yine aynı şeylere demez bence. Hataları görecektir bence Ali Koç da. Ben de maç sırasında görmedim. Sonradan izlediğimde gördüm. Milyonların televizyonlardan internetten gördüğü şeyleri senin görmemen ve hatta gidip VAR'da bile izlememen kusura bakma kabul edilemez.

Rize deplasmanında derbideki Fenerbahçe'yi göremeyebiliriz. Bence 1 puan gayet iyi Fenerbahçe için.

Serdar Sarıdağ'ın açıklamaları;

'Derbide kaybeden taraf Beşiktaş değil, Abdullah Avcı'dır. Derbilerde iyi başlayan maçı kazanır. Burak Yılmaz yeteri kadar beslenmedi maçta. Diaby ne yaptı kestiremedim. Rebocho'nun yaptığı penaltı amatör maçta yapılmaz.

Giden maçları Daum, 2 oyuncu değişikliğiyle kurtarırdı. Avcı bunu yapamadı. Kadıköy'de asıl tehdit takım değil, tribünler. Derbilere kadar takımlar çok iyi gidiyor. Derbiye gelince medya, taraftar, yorumcular ne diyecek diye düşünmeye başlıyorlar. Bu baskılar takımları geriye götürüyorlar.

Ersun Yanal konusunda açık ve net medyayı hedef alıyor. Haklı olduğu haksız olduğu taraflar var. Burada asıl problem özne kullanılmaması. Karnınızdan konuşmayın. Herkes net olsun. Kime ne söylüyorsanız açık açık söyleyin. Burada Senad diyor şimdi Ali Koç'a mı dedi medyaya mı dedi. Kimse bilmiyor. Ben de o programdaydım; Erman Hoca çıktı dedi ki 'Ersun Yanal istifa edecek.' Biz de donduk kaldık. Ama Ersun Hoca bir şey dediğin zaman özneli konuş lütfen. Haklı olduğunuzda zaten söz veriyorum biz yanınızda olacağız.

Derbide ortamı germeyin, kırmızı kart görmeyin gibi bir uyarı vardı maç öncesinde. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarında kağıttan okudu falan diyorlar. Hala şekilcilik peşindeler. Kimse içeriğine bakmıyor. Burada hedef Fenerbahçe değil, burada hedef Türk futbolunun içindeki bazı gruplar. Ben Çebi'nin açıklamalarının altına imzamı atıyorum. Burada kimse Fenerbahçe'nin oyununa gölge düşürmüyor. Lafımız Cüneyt Hoca'nın yönetimine. Bence Mete Hoca VAR odasından Cüneyt Çakır'a birkaç pozisyonda gel demiştir, Cüneyt Hoca gitmemiştir. Çünkü aralarında bariz bir rütbe farkı var. Bence VAR odasındaki hakem daha rütbeli olmalı. Otoriteyle hakemi VAR'a çağırmalı. Benim aldığım duyumlara göre, devletin içinden aldığım duyumlara göre MHK'nın komple değişmesi yönünde bir görüş var. Bence art niyet var. İsterse beni dava edebilir. Bence art niyetliydi. Görüp de çalmama durumu var. Her takıma oluyor bunlar. Bu MHK'nın değişmesi lazım. Kulüpler Birliği'nin bu işe el atması lazım. Acaba başka illegal yapılar mı var. Bilemiyorum.

Serdar Aziz'in yeğeni olsam hakem olarak derim ki 'Serdar ayıp olacak bir tanesini bari penaltı çalayım' der.

Burak Yılmaz'ın sakatlığı konusunda net bilgi yok. Belki yetişebilir, belki yetişemez. Kulüpler artık net bilgi vermiyor sağlık konusunda.

Gençlerbirliği forma girdi, Sivasspor'dan puan aldı. Vodafone Arena'da oynanacak maç hem derbi sonrası hem cuma akşamı. Bir de Burak oynamazsa bence sıkıntıya girebilir Beşiktaş o akşam.