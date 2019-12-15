Avrupa’ya veda ederek tamamen lige yoğunlaşan Beşiktaş’ta, Abdullah Avcı bugünkü Malatyaspor maçında büyük bir olasılıkla ideal kadrosunu sahaya sürecek. Kadroda radikal bir değişikliğe gitmeyecek olan Avcı, rakibin zayıf yönlerini tüm detaylarıyla analiz ettirmiş. Bu analizin bu hafta değil, haftalardır yapıldığını söyleyebiliriz.

Ümraniye’de bir diğer önemli detay ise Burak Yılmaz... Deneyimli oyuncunun, tesislerde tüm kontrolü elinde bulundurması, teknik heyetin de çok işine geliyor. Saha dışına çıkmadığı için işine çok rahat odaklanan Abdullah Avcı’ya destek olan bir diğer isim Başkan Ahmet Nur Çebi.

Takım içindeki dengeleri Burak’a bırakan Abdullah Avcı, dün de tesislerde Çebi ile bir araya geldi. Transferden bugünkü maça kadar birçok konuda görüş alış verişinin yapıldığı bu mini zirveden mutlu ayrılan deneyimli hocanın, artık eskisi gibi endişeli olmadığını rahatlıkla dile getirebiliriz. Ayrıca tesislerde, Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir kelime bile geçmiyormuş. Bugün sahada, çok iyi motive olmuş bir Beşiktaş görebiliriz.