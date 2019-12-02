Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligdeki galibiyet serisini sürdürmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı hocaya sıkıntı yaratacak tek husus ise N’Koudou ile Caner Erkin’in formda olması!..

Sol kanat dolu olsa da son maçların en çok konuşulan ismi Caner Erkin’e sağ kulvarda bile şans tanıyan Abdullah Avcı, bu kez idmanlarda ideal kadroyu denedi. Kurmaylarına artık ideal 11’i üst üste sahaya sürmek gerektiğini bildiren Avcı, kanatlarda Caner ve Ljajic’i, forvet arkasında ise Diaby’yi oynattı. Atiba ve Elneny’yi savunma önünde kullanacak olan deneyimli teknik adam, sakat Ruiz’in yerinde yine Roco’ya görev verecek.

Slovan Bratislava maçında Atiba ve Burak gibi isimleri dinlendirerek, bu oyuncuları Kayserispor maçına hazırlayan Abdullah Avcı, yardımcılarına, “Neredeyse devre arası gelecek ve ben bu sezon ilk kez aynı 11’i üst üste oynatabildim. Yavaş yavaş ritmimizi yakalıyoruz” dedi. Ayrıca Fenerbahçe’den sonra Trabzonspor ve Galatasaray’ın da puan kaybettiği haftada Beşiktaş, Kayserispor’u yenmesi durumunda çok şey kazanacak. Abdullah Avcı da, yaptığı hesap kitap neticesinde bu kazanımları kara kaplı defterine de yazmış. Hocanın gizli gündemi ilk yarıyı lider kapatmak.