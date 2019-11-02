Galatasaray ile galibiyetiyle ligde nefes alabilme fırsatı yakalayan Beşiktaş, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Derbi zaferinin önündeki iki maçı da kazanarak milli araya huzurlu şekilde girmenin hesaplarını yapan teknik direktör Abdullah Avcı’nın, sanki sinirleri alınmış gibi hafta boyunca yüzünün güldüğü haberlerini aldık.

Yeni yönetimin maddi ve manevi desteği karşısında, futbolcuların üzerindeki ölü toprağını atmasına sevinen Avcı, “Ben gülersem takım da güler... Ben stresli gözükürsem bu durum takımı da etkiler” demiş.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nden gelen haberlere göre, Abdullah Avcı ile araları çok sıcak olmayan birkaç futbolcu da, güleryüzlü teknik adamlarına destek çıkmış. Antalyaspor maçı öncesindeki bu tabloya en çok çiçeği burnundaki yönetim sevindi.

Artık takımla birlikte antrenmanlara çıkan Burak Yılmaz, Galatasaray maçı öncesinde olduğu gibi bugünkü maçta da forma giymek istedi. Bu konuda riske girerek Burak Yılmaz’ı sezonun büyük bölümünde kaybetmek istemeyen Abdullah Avcı, tecrübeli golcüyü maç kadrosuna aldı fakat şu anki niyeti, onu hamle oyuncusu olarak kullanmak... Cezalı Caner’in yokluğunda sol kanatta Lens ile Güven’i deneyen siyah - beyazlı teknik adam, Hollandalı oyuncuya daha sıcak bakıyor.

Sisteme gelecek olursak, Galatasaray derbisi öncesinde olduğu gibi Antalyaspor maçından evvel de, taktik için neredeyse herkesin fikri alınmış. Elbette son kararı Abdullah Avcı verirken, deneyimli hocanın takım içerisindeki tecrübeli oyuncuların, taktiksel düşüncelerini de dinlediği vurgulandı.