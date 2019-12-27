Beşiktaş’ta, derbiden sonra yaşanan kaos nedeniyle, futbol takımının son performansı yeteri kadar masaya yatırılmadı. Yönetimden, malzemecisine kadar herkes, takımın derbide kötü oynadığını kabul ediyordu. İşte bu durumdan dolayı teknik heyet, yönetimin alanında olmak yerine; saha içine odaklanarak, ligin ilk yarısını göze hoş gelen bir futbolla kapatmak istiyor.

Lens cezalı, Burak ise sakat… Teknik Direktör Abdullah Avcı başta olmak üzere takımın tamamı bu duruma “eyvah” diye tepki göstermiyor. Sonuç itibariyle bugün ilk 11’de forma giyecek olan Umut Nayir, Galatasaray derbisi ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle takımına 6 puan kazandırmış bir isim. Bu futbolcuyla sezon başından beri yakından ilgilenen Avcı, son yaptığı konuşmada, “Sen sahada daha da fazlasını verebilecek bir futbolcusun” ifadelerini kullanmış.

Siyah-beyazlı teknik adam, bunun yanı sıra tüm takımı, futbolda yaşanan gündemden uzak tutmaya çalışmış. Derbideki futbol, yaşanan hakem hataları, VAR protokolü ve diğer gündem maddelerini, tesislerden içeri sokmak istemeyen Abdullah Avcı, bu nedenle idmanları basına açmadı. Deneyimli hoca, kapılarını dış dünyaya kapatarak tüm takıma “bizim işimiz saha içinde” mesajını verdi.