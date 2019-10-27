Süper Lig ve Avrupa’da üst üste aldığı kötü sonuçlara bir türlü çare bulamayan, sakat oyuncular nedeniyle istediği gibi kadro kuramayan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son taktik idman sonrasında bile derbi 11’ini netleştiremedi. Burak Yılmaz’ın idmana çıkmadan tesislerden ayrılması ve Diaby’nin oynayıp oynamayacağının bugüne kalması nedeniyle, deneyimli hoca son kararını öğleden sonra netleştirecek.

Vida’nın MR kontrolünden sağlam dönmesi, Atiba’nın taktik idmanlarında iyi bir görüntü vermesi, Elneny’nin çok istekli olması ve hepsinden öte Ljajic’in maça kendini çok iyi hazırlaması, Abdullah Avcı’yı umutlandıran gelişmeler oldu.

Penaltı kaçırması nedeniyle tepkileri üzerine çeken Ljajic’in, derbide iyi oynayarak kendini afettirme arzusunu gören Avcı, son iki antrenmanda bu oyuncuyla özel ilgilendi. Tribünlerin tepki gösterdiği bir başka isim olan Caner ile de görüşen siyah-beyazlı teknik adam, Braga karşısında golün asistini yapan ve kullandığı hızlı taç atışı sayesinde penaltı kazandıran bu futbolcuyu bir kez daha tebrik etti. Abdullah Avcı, Caner’e de önemli görevler verdi.

Sakatlıktan yeni dönen Ruiz, Gökhan Gönül ve Diaby gibi isimleri hamle oyuncuları olarak düşünen Avcı, Umut Nayir’i ise taktik antrenmanında ilk 11’inde oynattı. Avcı’nın bugün son şeklini vereceği kadroda Braga maçında gol atan Umut’u 11’e yazması bekleniyor. Buna benzer bir sürprizi ise Gökhan Gönül ve Ruiz’de de görebiliriz.