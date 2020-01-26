Bu köşede şimdiye kadar Beşiktaş’ın oynayacağı maçlar öncesinde, takım içerisinde pek gün yüzüne çıkmamış konular üzerinde durduk. Siyah-beyazlı takımda son durumu masaya yatıracak olursak, pek gizli, saklı bir şey yok. Çünkü yaşananlar net bir şekilde görülebiliyor...

Abdullah Avcı’nın vedası takıma olumlu mu yansır yoksa olumsuz mu buna odaklanmak gerek. Takımlarda yaşanan böylesine travmatik değişimler kimi zaman sanılanın aksine olumlu hava getirir. Önceki gün BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek Abdullah Avcı ile görüşen Ahmet Nur Çebi, toplantıya verilen aradan yararlanarak takım kaptanlarıyla da bir toplantı yaptı. Çebi’nin bu toplantıda söyledikleri çok önemli. Teknik heyet ile ipleri koparan takıma hoca meselesini düşünmemelerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, takımdan galibiyet sözü almış.

Beşiktaş’a yakışan bir futbol isteyen Başkan Çebi, sahada yürüyen futbolcu görmek istemediğini belirtirken, Göztepe karşısında alınacak olası bir galibiyetin olumsuz havayı bir anda dağıtabileceğini de aktarmış.

Çebi’nin bu moral aşısı Göztepe maçını ne kadar etkiler bilinmez fakat futbolculara “Hoca gitti artık bahaneniz yok. Top sizde” mesajı net şekilde verilmiş. Dolayısıyla bugün sahada çok daha farklı bir Beşiktaş görebiliriz.