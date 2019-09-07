Serdar ve Sadık 'out'

Ancak Serdar yaşadığı sakatlıklar, Sadık ise düşen performansıyla 11’deki yerini kaptırdı.

Rami, Zanka ve Gustavo transferlerinin yanı sıra Jailson’un da stoperde oynamasıyla birlikte bu ikili iyice gözden düştü ancak Serdar’ın formayı kapma şansı daha yüksek.

Sadık ise diğer oyuncuların başarılı performans sergilemesi halinde ocak ayında kiralık olarak gönderilebilir.