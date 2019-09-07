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HaberlerFenerbahçeSerdar ve Sadık 'out'
07.09.2019 - 11:27| Fanatik

Serdar ve Sadık 'out'

Fenerbahçe'de geçtiğimiz ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar gözden düşmüş durumda.

Serdar ve Sadık 'out'

Ancak Serdar yaşadığı sakatlıklar, Sadık ise düşen performansıyla 11’deki yerini kaptırdı.

Rami, Zanka ve Gustavo transferlerinin yanı sıra Jailson’un da stoperde oynamasıyla birlikte bu ikili iyice gözden düştü ancak Serdar’ın formayı kapma şansı daha yüksek.

Sadık ise diğer oyuncuların başarılı performans sergilemesi halinde ocak ayında kiralık olarak gönderilebilir.

Serdar ve Sadık out

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