Sergen Yalçın: "Kazanmaya ihtiyacımız vardı"

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takım olarak kazanmaya ihtiyaçlarının olduğunu söyleyerek, “Gidişatımız 7 hafta itibariye çok kötü değildi ama baktığımız zaman çok iyi de değil. Normal planlamamızın 2-3 puan gerisinde gidiyoruz. İstediğimiz durumda değiliz ama bu akşam iyi oynayarak rahat bir galibiyet almak en azından bizim oyuncularımızın hem güvenini geri getirdi hem de moralimizi düzeltti” dedi.



Alınan galibiyetten dolayı tüm futbolcuları kutlayan Yalçın, 90 dakika boyunca kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür ederek, “Arkamızda olsunlar, bizlere destek versinler. Biz her zaman sahaya çıkıp onlar için en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.



Takım olarak oyunsal anlamda bir sorunlarının bulunmadığını ama mental bir sorunlarının olduğunu dile getiren Yalçın, “Sezon başından beri oynadığımız 11 maç var. Ve UEFA maçları ile başladık. Bunlar çok tempolu ve zor maçlardı. Oyuncular bu maçlarda çok yıprandı, bunun neticesinde ciddi sakatlıklar yaşadık. Galatasaray maçında Fofana yok, Bifoma yok, Gökhan Töre yok, çok önemli oyuncular yok. Ofansif hattaki en önemli oyuncularımız yok. Hamle yapma şansımız yok. Şablon format değişikliği yapamıyoruz, çünkü ciddi oyuncularımız yok. Bifoma’yı bugün kullanmadık, Mina sakatlandı, Mustafa Akbaş kırmızı kart cezalısıydı, Fofana hazır durumda değil. Ciddi fiziksel sorunlarla da uğraşıyoruz ama maç arası bize iyi gelecek. Biraz dinleyeceğiz ve sakatlarımızı toparlayacağız” şeklinde konuştu.



Yeni Malatyaspor olarak şampiyonluğa oynayan bir takım olmadıklarının altını çizen başarılı teknik adam, “Biz belli bir çizginin üzerinde gitmek istiyoruz. Ne çok düşüş yaşamak istiyoruz ne de çok çıkış yaşamak istiyoruz. Tek derdimiz çizgimizi korumak. Bu da kolay değil tabi. Bugünkü galibiyet bu anlamda bizim için çok önemliydi. Çok güveni takım olarak kazandık. Hem bu oyunun içine girdik en önemli tarafı buydu. Oyuncularımız bugün çok konsantreydi, agresiflerdi dirençlilerdi. Kazanma arzusu mükemmeldi, bizi mutlu eden taraf ta buydu" diye konuştu.