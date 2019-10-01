SÃ¼per Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Sergen YalÃ§Ä±n, isminin BeÅŸiktaÅŸ ile anÄ±lmasÄ±yla ilgili, "Bu konulara bence Ã§ok girmeyelim. Åžu anda bunlar Ã§ok konuÅŸulacak konular deÄŸil." dedi.

YalÃ§Ä±n, Orduzu PÄ±narbaÅŸÄ± Tesisleri'ndeki antrenman Ã¶ncesi gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Antalyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda kÃ¶tÃ¼ oynadÄ±klarÄ±nÄ± ve maÄŸlubiyetin kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Geride kalan maÃ§larÄ± unutup, Ã¶nlerine bakmalarÄ± gerektiÄŸini ifade eden YalÃ§Ä±n, "KaybettiÄŸimiz mÃ¼sabakadan almamÄ±z gereken dersleri gÃ¶rerek Yukatel Denizlispor maÃ§Ä±na hazÄ±rlanmamÄ±z gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.

Yukatel Denizlispor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ã¶ncesinde takÄ±mda bazÄ± eksiklerin olduÄŸunu anÄ±msatan YalÃ§Ä±n, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â "Mina ve GÃ¶khan TÃ¶re bu maÃ§ta yanÄ±mÄ±zda olamayacaklar. Bifouma'nÄ±n oynama ihtimali var gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Åžimdiye kadar 10 maÃ§ yaptÄ±k. UEFA maÃ§larÄ±ndan Ã¶nce iyi bir hazÄ±rlÄ±k dÃ¶nemi geÃ§iremedik. Bu da oyuncularÄ±mÄ±z ciddi performans sergilediÄŸi zaman sakatlÄ±k geÃ§irmelerine neden oldu. Bunu normal gÃ¶rÃ¼yoruz. Milli maÃ§ arasÄ±ndan sonra bÃ¼tÃ¼n oyuncularÄ±mÄ±z takÄ±ma dÃ¶necek, takÄ±m halinde Ã§alÄ±ÅŸma imkanÄ±mÄ±z olacak. Ã‡ok geniÅŸ bir kadroya sahip deÄŸiliz. O yÃ¼zden oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±nÄ±n maÃ§ oynayacak seviyede olmasÄ± lazÄ±m."

SahalarÄ±nda yapacaklarÄ± Yukatel Denizlispor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± Ã§ok Ã¶nemsediklerine dikkati Ã§eken YalÃ§Ä±n, kazanmalarÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ iddialarÄ±

Sergen YalÃ§Ä±n, isminin BeÅŸiktaÅŸ'ta teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revi iÃ§in anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "Bu konulara bence Ã§ok girmeyelim. Åžu anda bunlar Ã§ok konuÅŸulacak konular deÄŸil. Herkesin kendi takÄ±mÄ± var. Ben burada Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. OranÄ±n bir hocasÄ± ve baÅŸkanÄ± var. BuranÄ±n da baÅŸkanÄ± var. HiÃ§kimseye saygÄ±sÄ±zlÄ±k yapmayalÄ±m. O yÃ¼zden bu konulara fazla girmeyelim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kimsenin faydasÄ±na olmaz."

Â Antrenman

BtcTurk Yeni Malatyaspor, SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda Yukatel Denizlispor'u konuk edeceÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Orduzu PÄ±narbaÅŸÄ± Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

GÃ¶khan TÃ¶re ve Thievy Bifouma takÄ±mdan ayrÄ± dÃ¼z koÅŸu yaparken, basÄ±na aÃ§Ä±k bÃ¶lÃ¼mde sarÄ±-siyahlÄ± futbolcular Ä±sÄ±nma hareketleri gerÃ§ekleÅŸtirdi.

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