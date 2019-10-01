Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEvkur Yeni MalatyasporSergen Yalçın'dan saha ortasında toplantı
01.10.2019 - 10:56 | | MALATYA (İHA)

Sergen Yalçın'dan saha ortasında toplantı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sergen Yalçın'dan saha ortasında toplantı

Nurettin Soykan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon yüklemesi olarak gerçekleştirildi.

Antrenman öncesi saha ortasında bir toplantı yapan Sergen Yalçın, Antalyaspor maçındaki kötü görüntünün kendilerine yakışmadığını, Denizlispor mücadelesinde taraftara iyi bir takım izletmeleri gerektiğini söyledi.

Bu arada sakatlığın atlatan Bifouma da takımla birlikte çalıştı. Bifouma’nın görev verilmesi halinde cuma günü oynanacak Denizlispor müsabakasında sahadaki yerini alabileceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Mustafa Akbaş ve tedavisi devam eden Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor.

Sergen Yalçından saha ortasında toplantı

Lewandowski'den futbol şov!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tottenham-Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tottenham-Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Farah'ın eski antrenörüne dopingden 4 yıl ceza

Farah'ın eski antrenörüne dopingden 4 yıl ceza

Sergen Yalçın'dan saha ortasında toplantı

Sergen Yalçın'dan saha ortasında toplantı

Nwakaeme 161 gün sonra gol orucunu bozdu

Nwakaeme 161 gün sonra gol orucunu bozdu

Sıradaki Haber