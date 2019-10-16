16.10.2019 - 16:36 |
Sergio Aguero trafik kazası geçirdi!
Manchester City'nin süper yıldızı Sergio Aguero trafik kazası geçirdi. Arjantinli futbolcunun kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.
Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin süper yıldızı Sergio Agüreo trafik kazası geçirdi.
31 yaşındaki futbolcunun yaralanmadığı ve olay yerinden yürüyerek ayrıldığı belirtildi. Kazanın ardından lüks cipin ön bölümünün büyük hasar aldığı görülüyor.
Yıldız oyuncunun takımının cumartesi günü karşılaşacağı Crystal Palace için idmana gittiği ifade edildi.