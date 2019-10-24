Sergio Ramos'a 1 milyon avro vergi cezasÄ±

Ä°spanya Milli TakÄ±mÄ± ve Real Madrid'in kaptanÄ± Sergio Ramos'a vergi kaÃ§Ä±rma suÃ§undan 1 milyon avro para cezasÄ± kesildi.Â

Ä°spanya Maliyesi, 2012-2014 yÄ±llarÄ±nda imaj haklarÄ±ndan elde ettiÄŸi gelirleri eksik gÃ¶sterdiÄŸi gerekÃ§esiyle Sergio Ramos'a 1 milyon avro para cezasÄ± verdi.

Konuya iliÅŸkin sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Ramos, Ã¶dedikten sonra avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla itirazda bulunduÄŸu sÃ¶z konusu vergi borcuyla ilgili "Bu, bir cezai suÃ§ deÄŸil, idari bir para cezasÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.Â

Ä°spanya'da bu zamana kadar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Javier Mascherano, Angel Di Maria, Radamel Falcao, Luka Modric, Marcelo ve teknik direktÃ¶r Jose Mourinho gibi futbol sektÃ¶rÃ¼nden Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi benzer ÅŸekilde vergiyle ilgili cezalar aldÄ±.