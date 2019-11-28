Serhat Ulueren'den Terim'e: Artık süren doldu!

Röportaj: Uğur Yapıcı, Kameraman: Fevzi Tapan

Spor yorumcusu Serhat Ulueren, Skorer'e Galatasaray'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"Ünal Aysal, Fatih Terim ve Aziz Yıldırım dışında herkesle görüşüp konuşuyorum. Dava açanlarla bile bir uzlaşma içinde oluyoruz" diye konuşan Ulueren, "Fatih Terim ile neden görüşmüyorsunuz?" şeklindeki sorumuza şu yanıtı verdi: "Milan’dan gönderildiği dönemde ben hep Fatih hocanın yanındaydım. Hep hocayı teselli ettik, kendi bilgimiz doğrultusunda akıl verdik. Abi-kardeş ilişkimiz vardı. Ama ben 3 yıldır ekranlarda yokum. Bir telefon etmesini beklerdim, ama aramadı, tabii ki aramak zorunda değil. Hocaya bu anlamda kırgınım. Empati yaptığımızda o işsiz kalıp ben çalışırken ben onun yanındaysam, ben işsizken onun beni araması önemli. Ayrıca ben aradığımda da dönmedi, bayramda aradım en azından cevap verebilirdi. Fatih hocayla ilgili sosyal medyada atmış olduğum belki kırıcı, belki haddimi aşarak yaptığım paylaşımların bunda bir etkisi yok."

- Galatasaray, uzatmalarda yediği golle Club Brugge maçında 2 puanı kaybetti. Saha dışında kaybedilenler daha da fazla oldu sanki, sarı-kırmızılılardaki genel durumu nasıl değerlendiriyorsun?

- Galatasaray 2013 yılından beri Şampiyonlar Ligi’nde hüsrana uğruyor. Avrupa Fatihi, Galatasaray artık sadece tarihte kaldı. Bu Galatasaraylılar'ın içine sindirebileceği bir durum değil. 'Avrupa Fatihi'ni Fatih Terim yaşattı. Çünkü çok formda ve yerli oyuncuları çok iyiydi. Ama şimdi Fatih Terim yerli oyunculara sırtını dönerse olmaz. Lige başladığı takımda kaç tane Türk oyuncu vardı? Tanıdığım Fatih Terim ile şu anki Fatih Terim arasında 180 derece fark var. Altyapılar yetersiz diye mi Türk oyuncu çıkmıyor. Hoca inanıp mesai harcasa, mutlaka oyuncu çıkar geçen sene oynayan genç oyuncular (Yunus Akgün, Atalay Babacan) şu an yoklar. Hoca tamamen enerjisini sahaya yansıtabilse, antrenmanların dozajını yüksek tutabilse bu takımı iyi antrene eden çalıştırıcılara teslim etse sorun olmaz. Hasan Şaş da bu noktada sınıfta kaldı.

- Fatih Terim enerjisini sahaya neden yansıtamıyor?

- Benim yaşadığım yerde çok Galatasaraylı var. Bu dedikodu da olabilir gerçek de. Hocanın damatları ile ilgili sorunlar olduğu konuşuluyor. Damatların sorunları sürekli hocaya aksettiriliyormuş. Bundan dolayı bazen enerjisini onlara yansıtmak zorunda kalıyormuş. Kolay değil, kızları doğum yapıyor, Amerika’da oluyorlar. Hoca gidip geliyor, belki tatillerini çok verimli kullanamıyor. Belki Hasan Şaş ve Ümit Davala’dan istediği verimi alamadı.

'Albayrak'ın büyük hatası var'

- Ayrıca Falcao olayı hocayı çok yıprattı. Orada Abdürrahim Albayrak’ın büyük hatası var, Falcao fotoğrafı Galatasaray’da sonun başlangıcı oldu. Abdurrahim Albayrak’ın fotoğraf için sızdırıldı tarzı açıklamalar yapması boş. O fotoğrafı bilerek servis ettirdi. Falcao’yu almak zorunda kalınca Muslera, Feghouli ve Belhanda gibi assolisti kızdırdı. Falcao yıldızı giderek kayan, İngiltere’de en büyük hayal kırıklığı yaratan oyuncular listesinde ilk 5’te yer alan bir oyuncu. Falcao Atletico’da belirli dönem iyiydi onun dışında Falcao hiçbir zaman büyük yıldız olmadı. Neymar’ın Mbappe’nin gölgesi bile olamaz. Bana Diego Costa mı, Falcao mu deseniz; Costa derim. Falcao son derece sıradan, Adem Büyük’ten çok farkı olmayan bir adam. Mario Jardel ve Tanju Çolak ile asla mukayese edemem. Mesela Gomis, Allah’ı vardı kalbi 1 saniye duruyordu, bayılıyordu ama rakibi yıpratıyordu. Falcao’ya bu paraların verilmesi büyük skandal.

"Terim, ‘Diagne dönsün ben onu adam ederim’ demeli"

Club Brugge Diagne’yi kadro dışı bıraktı şimdi o da İstanbul gecelerinde dolaşıyor muhtemelen Galatasaray’a geri git diyecekler bir formül arayışındalar. Ben Falcao’nun çeyrek parasına oynatabileceğin bir Diagne’ye tabii ki sarılırım. Antipatik olabilir, saçını kesmiyor olabilir konuşursun. 'Bir daha penaltı olduğunda topu eline alırsan elini kırarım, almayacaksın' diye söylemen gerekir. Ben Galatasaray’da duran topları kimin kullandığını bilmiyorum. Herkes topun başına gidiyor. Eski Fatih Terim olsa bakışı bile Suat Kaya’yı veya Emre Belözoğlu’nu bitirirdi. Galatasaray şu an çiftlik olmuş Fatih Terim’in olduğu yerde bunlar konuşulamazdı bile…

- Fatih Terim, Belhanda’nın arkasında duruyor gibi, bu Fatih hocanın kredisinde biraz yiyor mu?

- Benim Fatih Terim’i tanıyamadım dediğim hususlar bunlar. Belhanda son derece küstah, terbiyesiz ve ahlaki değerlerinden yoksun bir oyuncu. Galatasaray’a gelmesi hataydı, başlarda Fenerbahçe istediği dönemde bile bir videosu çıkmıştı herkes iyi ki gelmedi yorumları yapmıştı. Biz yıllarca Emre Belözoğlu’nu ve Caner Erkin’i neden eleştirdik bu adamlar Belhanda’nın yanında sütten çıkmış ak kaşık. Ben Hagi’nin ve Alex’in olduğu yerde Belhanda’ya çimleri bile kestirmem, sahaya giremezsin derdim.

- Galatasaray-Club Brugge maçı sonrası Twitter hesabından ‘Olmaz olmaz kafası maçta değil ki. Gitmedikçe işler’ düzelmez şeklinde bir paylaşım yaptın. Fatih Terim’e bir mesaj mı verdin?

- Direkt hocaya mesaj verdim, artık senin süren doldu diyorum Terim çoktan gitmeliydi. Ne zaman bir yönetim teknik direktörü ile sözleşmesi devam ederken kontratını uzatırsa olmuyor, Terim’in sözleşmesinin uzatılması büyük bir hataydı.

‘Yönetimler yeni hoca getirirse kredi artar’

- Arsene Wenger, Terim giderse Galatasaray’a olabilir şu an boşta ve iyi bir kulüp arıyor. Galatasaray Wenger’e teklifte bulunsa Mancini nasıl geldiyse o da gelir ve doğru olur. Arsene Wenger, Mustafa Cengiz yönetimine büyük kredi kazandırır. Galatasaray’ın şampiyon olamayacağı belli.

- Arda Turan’ın Fatih Terim’in elinin öpmesini nasıl yorumluyorsun, Galatasaray’a geri döner mi?

- Arda çok büyük bir iş yaptı kendisini kutluyorum. Hocanın sarılması ve Arda ile ilgili maç sonu açıklamalarını da takdir ile karşıladım. Galatasaray’ın Arda’yı alması lazım bu takımı ayağa kaldırabilecek bir Türk oyuncuya ihtiyacı var Arda bu işi yapabilir. Ben olsam Arda’dan önce Emre Belözoğlu, Başakşehir’den Fenerbahçe’ye geçerken onu alırdım. Emre futbolu Galatasaray’da bırakabilirdi. Bunlar profesyonel adamlar, parayı neresi verirse orada karnını doyuran adamlar. Ama Galatasaray’ın şampiyon olabilmesi için Türk lider bir oyuncuya ihtiyacı var şu an bu isim Arda Turan’dan başkası olamaz. Yedek bile kalsa bu takımı toparlayabilir.

- Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına gidecek nasıl bir maç bekliyorsun?

- Trabzonspor lehine ya fark olur ya da Galatasaray’ın kendi kabuğunu kıracağı maç olur.

- Kabul edilemeyecek boyutta bir Trabzonspor galibiyeti yaşanırsa ne olur?

- Fatih Terim gereğini yapar. İstifa için hazır olduğunu belirtir ve gerekirse tek kuruş almadan ayrılabilir ama yönetim devre arasını beklemeyi düşünür.