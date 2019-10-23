Seri hata!

Cim-Bom’un büyük umutlarla Fulham’dan transfer ettiği Michael Seri, Real Madrid karşısında yaptığı hatalarla karşılaşmaya damgasını vurdu. Fildişi Sahilli futbolcu, orta sahada inanılmaz bir şekilde topu kaptırdı, bunun sonrasında atağa kalkan İspanyol ekibi Galatasaray’ı dengesiz yakaladı. Seri hatasını telafi etmeye çalışırken, Kroos’un şutuna ayak uzatınca Muslera’yı da bozdu ve gol geldi.

Yaptığı bir faul sonrasında sarı kart gören Seri, ikinci yarıdaki bir pozisyonda ise yürekleri ağıza getirdi. Sarı-kırmızılı futbolcu ikinci sarıyı görse oyundan atılacaktı.

Fatih Terim, 77. dakikada Seri’yi kenara aldı ve rahatladı.