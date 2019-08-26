Seri kariyerinde bir ilki yaşadı!

Galatasaray'ın orta sahasında yer alan Seri, 74. dakikada Video Asistan Hakem (VAR) uyarısıyla kırmızı kart gördü.

Jevtovic’e yaptığı faul sonrası önce sarı gören sarı-kırmızılı futbolcu için VAR’a gidildi. Tecrübeli oyuncunun hareketinin ağır ve yaralayıcı olduğuna hükmeden hakem Mete Kalkavan, kırmızı kartla Cim-Bom’u 10 kişi bıraktı.

Fildişi Sahilli oyuncu böylece kariyerinde ilk kez lig maçında kırmızı kartla tanıştı.

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