26.08.2019 - 07:13
Seri kariyerinde bir ilki yaşadı!
Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michel Seri, kariyerinde ilk kez lig maçında kırmızı kart gördü.
Galatasaray'ın orta sahasında yer alan Seri, 74. dakikada Video Asistan Hakem (VAR) uyarısıyla kırmızı kart gördü.
Jevtovic’e yaptığı faul sonrası önce sarı gören sarı-kırmızılı futbolcu için VAR’a gidildi. Tecrübeli oyuncunun hareketinin ağır ve yaralayıcı olduğuna hükmeden hakem Mete Kalkavan, kırmızı kartla Cim-Bom’u 10 kişi bıraktı.
Fildişi Sahilli oyuncu böylece kariyerinde ilk kez lig maçında kırmızı kartla tanıştı.
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