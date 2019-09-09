Seri’den şikayet! Transfer krizi...

Galatasaray’ın sezon başında Fulham’dan kiraladığı Jean Michael Seri, ilginç bir konuyla gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan haberde, Seri’nin eski kulübü Nice’ten şikayetçi olduğu belirtildi.

Temmuz 2018’de Nice’ten Fulham’a transfer olurken, Fransız kulübünün bazı usulsüzlükler yaptığı ifade edildi. Deneyimli orta sahanın transfer parasının Nice tarafından normalden az gösterildiği, bu sayede 700 bin euroluk bonus ve 1 milyon euroluk primden muaf olunduğu anlatıldı.

Fildişili yıldızın avukatları konuyla alakalı bir açıklama yapıp, Seri’ye ödenmesi gereken paraların ödenmediği ve şu anda hukuksal çalışmanın başladığı kaydedildi.

Geçen yıl Nice, Seri’yi 12 milyon euroya Fulham’a sattığını duyurmuştu. O dönem yine Nice, Fulham’a 12.6 milyon euroya Le Marchand’ı da satmıştı. Toplamda 24.6 milyon euro gözükmesi gerekirken, arada 6 milyon euroluk bir belirsizlik olduğu vurgulanıyor. Seri’nin gerçek bonservisinin 18.6 milyon euro olduğu, Le Marchand’ın ise 6 milyon euroya gittiği dile getiriliyor.



