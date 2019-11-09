Serie A'da Inter maç fazlasÄ±yla lider
Ä°talya Birinci Futbol Ligi'nde ÅŸampiyonluÄŸun iddialÄ± takÄ±mlarÄ±ndan Inter, konuk ettiÄŸi Hellas Verona'yÄ± 2-1 yendi.Â
Ä°talya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasÄ±nda ÅŸampiyonluÄŸun iddialÄ± takÄ±mlarÄ±ndan Inter, konuk ettiÄŸi Hellas Verona'yÄ± 2-1 yendi.Â
Milano'daki Giuseppe Meazza StadÄ±'nda oynanan mÃ¼sabakayÄ±, hakem Paolo Valeri yÃ¶netti.Â
MaÃ§Ä±n 19. dakikasÄ±nda konuk ekip, penaltÄ± kazandÄ±. PenaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± kullanan Valerio Verre, Hellas Verona'yÄ± deplasmanda 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi.
Golden sonra Inter Ã§ok pozisyona girse de karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± konuk takÄ±mÄ±n Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi.Â
Ä°kinci yarÄ±da ev sahibi olmanÄ±n avantajÄ±yla baskÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±ran Inter, aradÄ±ÄŸÄ± beraberlik golÃ¼nÃ¼ 65. dakikada UruguaylÄ± orta saha oyuncusu Matias Vecino ile buldu ve 1-1 eÅŸitliÄŸi yakaladÄ±.
MaÃ§Ä±n 83. dakikasÄ±nda Nicolo Barella, attÄ±ÄŸÄ± golle skoru 2-1'e getirerek Inter'in bu skorla kazanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.Â
Evinde geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼sabakayÄ± kazanmasÄ±nÄ± bilen Inter, maÃ§ fazlasÄ±yla puan tablosunda ÅŸampiyonluk rakiplerinden Juventus'un 2 puan Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti ve 31 puanla liderlik koltuÄŸuna yerleÅŸti.Â
Serie A'da ÅŸampiyonluklara son 8 yÄ±lda adeta ambargo koyan Juventus ise yarÄ±n sahasÄ±nda Milan'Ä± aÄŸÄ±rlayacak.Â
Ã–te yandan, Serie A'da gÃ¼nÃ¼n diÄŸer maÃ§Ä±nda Torino, deplasmanda Brescia'yÄ± 4-0 yendi.