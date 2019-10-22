Serkan Kırıntılı, taraftarı ikiye böldü

Süper Lig'de 8'inci haftanın kapanış karşılaşmasında dün akşam sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor cephesinde, maçtan çok kaleci Serkan Kırıntılı konuşuluyor. Serkan, maçın henüz 20'nci saniyesinde kendisine doğru gelen topu ceza sahası dışında elle kontrol etti ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Mağlubiyet nedeniyle üzüntü yaşayan yeşil-beyazlı taraftarlar, Serkan Kırıntılı konusunda ikiye bölündü. Sosyal medya hesaplarında pozisyon hakkında yorumda bulunan bazı taraftarlar, "Serkan'ın bu takımda her zaman kredisi var. Çok maç kazandırdı, acımasızca eleştirirsek Serkan'ı kaybederiz. Sen adamsın Serkan. Herkes hata yapar. Olsun be Serkan. Biz seni sevip, destekliyoruz. Serkan'a destek zamanı" diyerek milli eldivene sahip çıktı. Bazı taraftarlar ise tecrübeli file bekçisine eleştiriler yöneltti.

Serkan Kırıntılı, yeşil-beyazlı forma altında 152 maçta forma giyip, kalesinde 169 gol gördü.