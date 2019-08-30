UEFA YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi ve TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. BaÅŸkan Vekili Servet YardÄ±mcÄ±, UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun finalinin Ä°stanbul'da yapÄ±lacak olmasÄ±nÄ±n, Avrupa futbol ailesinin TÃ¼rkiye'ye gÃ¼venini gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.Â

TFF'nin internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ä°stanbul'un finaline ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± UEFA Åžampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu, Monako'da Ã§ekilen grup kuralarÄ± ile resmen baÅŸladÄ±. Kura Ã§ekimine katÄ±lan Servet YardÄ±mcÄ±, AtatÃ¼rk Olimpiyat StadÄ±'nÄ±n 30 MayÄ±s'ta ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± final ile ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸtÄ±.Â

"2020 Åžampiyonlar Ligi finaline gelecek mayÄ±sta Ä°stanbul'da ev sahipliÄŸi yapmaktan dolayÄ± Ã§ok mutluyuz." diyen YardÄ±mcÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Bu UEFA ve Avrupa futbol ailesinin TÃ¼rkiye'ye inanÃ§ ve gÃ¼venini gÃ¶steriyor. Ä°stanbul 2005'te unutulmaz bir finale ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Bu kez de Ä°stanbul'da fantastik, unutulmaz bir Åžampiyonlar Ligi finali olacak. Bu finalin ev sahipliÄŸinin ikinci kez bize verilmesi bizin iÃ§in ayrÄ±calÄ±k ve onur. AtatÃ¼rk Olimpiyat StadÄ±, yenileniyor. TribÃ¼nlerde 70 bin tutkulu taraftar olacak, harika bir atmosfer olacak. Ä°stanbul, harika bir futbol ÅŸehri. Finalistler kim olursa olsun, taraftarlar hoÅŸ karÅŸÄ±lanacaklar. OnlarÄ± misafir etmek iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yoruz. Harika bir yer, harika bir maÃ§ olacak."