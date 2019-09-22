"Sesi GÃ¶renler" final ÅŸansÄ±nÄ± kaybetti

IBSA GÃ¶rme Engelliler Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± yarÄ± finalinde TÃ¼rkiye, Fransa'ya 3-1 maÄŸlup oldu.Â

BaÅŸkent Roma'daki Ä°talya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nin ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸampiyonaya yarÄ± final maÃ§larÄ±yla devam edildi.Â

YaÄŸmurlu havada oynanan maÃ§ta GÃ¶rme Engelli Milli TakÄ±mÄ±, Fransa karÅŸÄ±sÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸmaya iyi baÅŸladÄ± ve 8. dakikada Kahraman KurbetoÄŸlu'nun golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.

Â Fransa, bu gole 13. dakikada Villenoux Frederic ile yanÄ±t verdi ve skora denge geldi: 1-1. Frederic attÄ±ÄŸÄ± gol sÄ±rasÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± darbe neticesinde sakatlÄ±k geÃ§irirken, Ramazan Kunduz kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼ ve milli takÄ±mÄ± eksik bÄ±raktÄ±.Â

MaÃ§Ä±n 16. dakikasÄ±nda ani geliÅŸen Fransa ataÄŸÄ±nda Baron Martin, takÄ±mÄ±nÄ± 2-1 Ã¶ne geÃ§irdi. Ä°lk yarÄ±nÄ±n son anlarÄ±nda millilerde Emrah Ã–cal'Ä±n bir ÅŸutunda top direkten dÃ¶ndÃ¼ ve Fransa ilk yarÄ±yÄ± Ã¶nde kapattÄ±.Â

Fransa, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 29. dakikasÄ±nda Niang Babacar ile farkÄ± ikiye Ã§Ä±kararak skoru 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda "Sesi GÃ¶renler", girdikleri gol pozisyonlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiremeyince Fransa sahadan 3-1 galip ayrÄ±ldÄ±.Â

Milliler, bu sonuÃ§la hem final oynama hem de 2020 Tokyo Paralimpik OyunlarÄ±'na katÄ±lma fÄ±rsatÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±.Â

KarÅŸÄ±laÅŸma sonunda milli oyuncular bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸarken, oyuncularÄ± TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulundan Sorumlu YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Ä°smail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–mer GÃ¼rsoy ve TÃ¼rkiye'nin Roma BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Murat Salim Esenli teselli etti.

Milli takÄ±mÄ± desteklemek iÃ§in Japonya'dan gelen Honju Belediye BaÅŸkanÄ± Yoshida Shinge ve 30 kadar Japon taraftar da Sesi GÃ¶renler'i "TÃ¼rkiye, TÃ¼rkiye" tezahÃ¼ratlarÄ±yla destekledi.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä± ve final salÄ± gÃ¼nÃ¼Â

TFF'nin "TÃ¼rkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamÄ±nda destek verdiÄŸi "Sesi GÃ¶renler", 24 EylÃ¼l SalÄ± gÃ¼nÃ¼ TSÄ° 12.30'da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä±nda Ä°ngiltere ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â

YarÄ± finalin diÄŸer maÃ§Ä±nda Ä°spanya, Ä°ngiltere'yi seri penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±yla yenerek adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.Â

Avrupa ÅžampiyonasÄ± finalinde Fransa ile Ä°spanya, salÄ± gÃ¼nÃ¼ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.