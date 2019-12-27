Sessiz ama derinden

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Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde sarı-lacivertlilerin futbol akademisi için modern bir merkez büyüyor. Yönetim ve Altyapı Genel Koordinatörü Serdar Dayat’ın birlikte yürüttüğü bu çalışma kapsamında fiziki, teknolojik ve felsefi açıdan bir dönüşüm yaşanıyor.

Fenerbahçe, futbolda A takımı ile ligde şampiyonluk mücadelesi verirken alt yapıda da sessiz, derin ve uzun vadeli bir çalışma içine girmiş durumda.

Fenerbahçe Futbol Akademisi çatısı altında altyapıda; fiziki, teknolojik ve felsefi açıdan bir dönüşüm yaşanıyor.

Yönetim ve Altyapı Genel Koordinatörü Serdar Dayat, birlikte çok önemli bir çalışma gerçekleştiriyor.

Yıllardır altyapılara hizmet veren Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde özellikle fiziki şartlar çağın gerisinde kalmıştı.

Yönetim ilk olarak işe buradan başladı.



Sona doğru

Yeni ve modern bir bina inşa edildi. Artık ince işlerine geçilen binanın açılışının bahar aylarında yapılması bekleniyor.

Bu yeni binanın içerisinde toplantı, analiz, kondisyon salonları gibi birçok alan olacak.

Altyapı hocalarının mevcut şartlarda odaları birebir görüşme ya da özel çalışmalar yapacak alana sahip değil.

Antrenörlerin ilk olarak kendi çalışma ve özel alanları olacak. Oyuncular üçlü kişilik gruplar halinde yeni odalarında kalacak.

En önemli yeniliklerden biri Soccerlab..

Bu sistem sayesinde oyuncuların ve takımların performansları burada analiz edilecek, tüm veriler saklanacak. Gelecek yıllar için bir hafıza oluşturulacak. İleride geriye dönüp oyuncuların ve takımların performansı bu şekilde kıyaslanacak.

Bu sistem ile oyuncuların saha içinde yaptığı pas hatasından yanlış pozisyon almaya kadar onlarca detay görsel açıdan analiz edilebilecek. Böylece eksiklikler; saha çalışmaları ve diğer çalışmalarla giderilecek.

GPS sistemi de hayata geçti. Artık oyuncuların antrenmanlarda katettiği mesafeler ve tüm verileri kayıt altına alınmaya başlandı.

Aileler sadece maçta

Fenerbahçe Akademi’de alınan en önemli karalardan biri de ailelerle ilgili oldu. Çocukların üzerinde ailelerin etkisi büyük oluyor. Ancak bu durum bazen olumsuz etkiler yaratabiliyor. Ailelerin müdahaleleri çocukların aklını karıştırabiliyor. Takım içimde gruplaşmaya sebebiyet verebiliyor. Fenerbahçe Akademi’nin aktardıkları ile ters düşülebiliyor.

Dolayısıyla aileler artık sadece maçlarda tesise girebiliyor. Ayrıca çocukların durumunu ailelere aktarmak için özel bir kişi de görevlendirildi. Bu kişi hem çocukların son durumlarını aktarıyor hem de ailelere çocuklar ile nasıl iletişim kurulması gerektiğini anlatıyor.

Yemek konusu

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde bu yeni ve modern binada yemek konusu da en önemli konuların başında geliyor. Şu anda Dereağzı’ndaki tüm branşlara aynı yemek çıkıyor. Dolayısıyla burada öncelikle bir düzenlemeye gidiliyor.

Futbolculara diyetisyen yönetiminde diyet programları belirlenecek. Bireyin durumuna göre yemekler hazırlanacak. Ayrıca üyeler Dereağzı’na girebildiği için burada bazen sporcularla yemek yiyebiliyordu. Bunun da önüne geçildi.

Adaletli sistem

Birçok kulüpte olduğu gibi sarı-lacivertlilerde de geçmiş dönemlerde yönetim içinden ya da camia içinden önemli, güçlü kişilerin altyapılara tavsiyeleri oluyordu. Üst taraflardan bu tip öneriler ya da talepler gelince değerlendirme yapılmadan bu isimlerin birçoğunun alt yapılara dahil edildiği durumlar oldu. Şimdi burada 5-6 değerlendirmeden geçmeden oyuncular altyapıya dahil edilmiyor. Konuyu daha iyi anlatmak için kullanılan ifade ise şöyle; “Başkan Ali Koç’un tavsiyesi olsa bile bizim kriterlerimizi karşılamadığı müddetçe akademide o genç futbolcunun yer alması mümkün değil.”

Sonuçlar etkilendi

Altyapıda U17 ve U19 takımlarında sonuçlar şu an için pek parlak değil. Bundaki temel etken U21 takımlarının artık olmaması ve buradan sadece üç oyuncuya izin verilmesi. Fenerbahçe’de tüm planlarını buna göre yaptıktan sonra üç oyuncu sayısı sekiz oyuncuya çıkarıldı.

Dolayısıyla sarı-lacivertliler burada erken hareket ettiği için biraz dezavantajlı gibi gözükse de bu durum gelecek sezondandan itibaren değişecek. Rakiplerin çoğu daha büyük yaşta oyuncuyu bu sezon oynatabiliyor. Ancak gelecek sezondan itibaren bu durum yaşanmayacağı için sarı-lacivertlilerin bu durumdan olumlu etkilenmesi bekleniyor.

Eğitimler sürüyor

Fenerbahçe Spor Okullarının, bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği ‘Kız Futbol Okulu’nda eğitimler devam ediyor. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde ev sahipliğinde deneyimli antrenörler eşliğinde çalışmalar yapan 2010-2011-2012 doğum tarihli kız çocukları, futbol eğitimlerini Fenerbahçe Spor Okulları Kış Dönemi içerisinde alarak cumartesi ve pazar günleri sürdürüyor.

10 branşta faaliyet gösteren Fenerbahçe Spor Okullarında kız çocuklarını futbolla buluşturmak adına kayıt olmak isteyen aileler için iletişim kanalları paylaşıldı.