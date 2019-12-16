Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerBasaksehir Haberleri Severo: "Türk futbolu doÄŸasÄ± gereÄŸi oldukça zorlu"
16.12.2019 - 21:00 | | AA

Severo: "Türk futbolu doÄŸasÄ± gereÄŸi oldukça zorlu"

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol BaÅŸakÅŸehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eÅŸleÅŸti. Lizbon'un kurumsal iliÅŸkiler direktÃ¶rÃ¼ Roberto Luis de Deus Severo, "Ã‡ok zorlu iki maÃ§ olacak." dedi.Â

Severo: "Türk futbolu doÄŸasÄ± gereÄŸi oldukça zorlu"

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile eÅŸleÅŸen Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'un kurumsal iliÅŸkiler direktÃ¶rÃ¼ Roberto Luis de Deus Severo, "Ã‡ok zorlu iki maÃ§ olacak." dedi.Â 

Medipol BaÅŸakÅŸehir ile eÅŸleÅŸmelerini Portekiz basÄ±nÄ±na deÄŸerlendiren Severo, "ArtÄ±k Avrupa'da kolay takÄ±m yok ancak kulÃ¼p olarak tarihimiz ve bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bizi bu elemeye tutku ve bÃ¼yÃ¼k sorumlulukla bakmaya zorluyor. Turu geÃ§mek istiyoruz ve bunun iÃ§in gerekli tÃ¼m ÅŸartlara sahip olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in Roma ve Borussia MÃ¶nchengladbach gibi Ã¶nemli takÄ±mlarÄ±n olduÄŸu bir gruptan lider olarak Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Severo, "TÃ¼rk futbolu doÄŸasÄ± gereÄŸi, iyi takÄ±mlarÄ±, iyi futbolcularÄ± ve tutkulu taraftarlarÄ±yla oldukÃ§a zorlu." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.Â 

Evlerinde oynayacaklarÄ± ilk maÃ§ta turu garanti edebilecek avantajlÄ± bir skor almak istediklerini ve futbolcularÄ±n bu hedef iÃ§in mÃ¼cadele vereceÄŸini vurgulayan Severo, "Ã‡ok zorlu iki maÃ§ olacak. Sonunda, turu geÃ§meye layÄ±k ve daha kaliteli olduÄŸunu gÃ¶steren tarafÄ±n Sporting olmasÄ±nÄ± umarÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eÅŸleÅŸmesinde Medipol BaÅŸakÅŸehir, ilk maÃ§Ä± 20 Åžubat'ta deplasmanda, sahasÄ±ndaki rÃ¶vanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± ise 27 Åžubat'ta oynayacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
BaÅŸakÅŸehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting

Severo: TÃ¼rk futbolu doÄŸasÄ± gereÄŸi oldukÃ§a zorlu

    Mehmet Özdilek: "Oyun tam istediÄŸimiz ÅŸekilde baÅŸladÄ±"
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Süper Lig'de 15. hafta puan durumu ve maç sonuçlarÄ±! Süper Lig 16. hafta fisktürü

    SÃ¼per Lig'de 15. hafta puan durumu ve maÃ§ sonuÃ§larÄ±! SÃ¼per Lig 16. hafta fisktÃ¼rÃ¼

    PSV'de Van Bommel dönemi sona erdi

    PSV'de Van Bommel dÃ¶nemi sona erdi

    Son dakika - Ümit Özat, NK Celik Zenica ile anlaÅŸtÄ±!

    Son dakika - Ãœmit Ã–zat, NK Celik Zenica ile anlaÅŸtÄ±!

    Severo: "Türk futbolu doÄŸasÄ± gereÄŸi oldukça zorlu"

    Severo: "TÃ¼rk futbolu doÄŸasÄ± gereÄŸi oldukÃ§a zorlu"

    SÄ±radaki Haber