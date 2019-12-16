Severo: "TÃ¼rk futbolu doÄŸasÄ± gereÄŸi oldukÃ§a zorlu"

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol BaÅŸakÅŸehir ile eÅŸleÅŸen Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'un kurumsal iliÅŸkiler direktÃ¶rÃ¼ Roberto Luis de Deus Severo, "Ã‡ok zorlu iki maÃ§ olacak." dedi.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir ile eÅŸleÅŸmelerini Portekiz basÄ±nÄ±na deÄŸerlendiren Severo, "ArtÄ±k Avrupa'da kolay takÄ±m yok ancak kulÃ¼p olarak tarihimiz ve bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bizi bu elemeye tutku ve bÃ¼yÃ¼k sorumlulukla bakmaya zorluyor. Turu geÃ§mek istiyoruz ve bunun iÃ§in gerekli tÃ¼m ÅŸartlara sahip olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in Roma ve Borussia MÃ¶nchengladbach gibi Ã¶nemli takÄ±mlarÄ±n olduÄŸu bir gruptan lider olarak Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Severo, "TÃ¼rk futbolu doÄŸasÄ± gereÄŸi, iyi takÄ±mlarÄ±, iyi futbolcularÄ± ve tutkulu taraftarlarÄ±yla oldukÃ§a zorlu." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.Â

Evlerinde oynayacaklarÄ± ilk maÃ§ta turu garanti edebilecek avantajlÄ± bir skor almak istediklerini ve futbolcularÄ±n bu hedef iÃ§in mÃ¼cadele vereceÄŸini vurgulayan Severo, "Ã‡ok zorlu iki maÃ§ olacak. Sonunda, turu geÃ§meye layÄ±k ve daha kaliteli olduÄŸunu gÃ¶steren tarafÄ±n Sporting olmasÄ±nÄ± umarÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eÅŸleÅŸmesinde Medipol BaÅŸakÅŸehir, ilk maÃ§Ä± 20 Åžubat'ta deplasmanda, sahasÄ±ndaki rÃ¶vanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± ise 27 Åžubat'ta oynayacak.