Sevilla- Athletic Bilbao maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Son olarak Mallorca deplasmanına çıkan Sevilla, Ever Banega’nın iyi performansıyla kazanırken ligdeki iki maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu. Bu sezon ligde sadece üstünde yer alan iki ekibe karşı gol atamayan Sevilla ekibinde bu maç öncesinde savunmacı Sergio Reguilion’un cezası var. İç sahada maç başına 16,9 şut üreten Sevilla, Real Madrid’ten sonra en üretken ikinci takım.

Real Madrid’ten deplasmanında golsüz beraberlik çıkaran Athletic Bilbao, kalecisi Simon ve savunma hattına duacı desek yeridir. Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkaran, A.Bilbao bu sezon ligdeki dış saha maçlarında sadece 1 kez kazanabilirken, 9 dış saha maçının 5’inde gol atamadı. Konuk ekipte forvet Iker Muniain sakat. Aritz Aduriz’in de durumu şüpheli.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında oynanan son 7 maçın 6’sı karşılıklı gol yok bitti.

Sevilla’nın ligde oynadığı son 10 maçın 8’i 2,5 Gol Altı bitti.

A.Bilbao’nun bu sezon ligde oynadığı 18 maçın 14’ü 2,5 Gol Altı bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER