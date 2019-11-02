Sevilla - Atletico Madrid canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Hafta içinde Valencia deplasmanında olan Sevilla, çok fazla pozisyon üretemediği maçta öne geçmiş; ancak son anlara doğru yediği golle sahadan bir puanla ayrılmıştı. Sahasında oynadığı son 5 resmi maçı da kazanan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi’nde grubunda zirvede yer alıyor. Ev sahibinde Galatasaray’dan hatırladığımız Fernando Reges cezalı. Ayrıca savunmacılar Carrico ve Escudero sakat.

Tıpkı rakibi gibi hafta içini deplasmanda geçiren Atletico Madrid, öne geçmiş; ancak üstünlüğünü koruyamamıştı. 10 maçtır bileği bükülmeyen Atl. Madrid, bu maçların 7’sinde gol yemedi. Onlar da lider Juventus’la aynı puanda oldukları Devler Ligi’nde önümüzdeki hafta içinde Leverkusen’e konuk olacaklar. Konuk ekipte savunmacı Savic ve hücum oyuncusu Joao Felix’in sakatlıkları var.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasındaki geçen sezon oynanan iki maç da berabere bitti.

İki ekip arasında oynanan son 5 maç da karşılıklı gol var bitti.

Atletico Madrid’in bu sezon La Liga’da oynadığı 11 maçın 10’u 2,5 Gol Altı bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih karşılık gol var. Bu maça bahis yapan üyelerin %26’dan fazlası mücadele her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise Toplam 2-3 gol. Misli.com üyelerinin yaklaşık %11’i maçın 2-3 gol içinde bir skorla sonuçlanacağını düşünmekte.

M.FEVZİ TANIRLI FARKLI BİR BAHİS ÖNERİYOR…

22 puanla Barça’nın lider olduğu ligde, iki takım da 20 puanda ve çok zor maç. Hafta içinde de Avrupa’da maçları var. Ev sahibinde orta alanda Fernando Reges cezalı. Atletico’da da savunmada Gimenez ile Stefan Savic yok. Joao Felix zaten uzun zamandır yer almıyor.Taraf bahsi seçiminin zor olduğu karşılaşmada korner sayısı tercihi mantıklı.