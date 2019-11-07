Sevilla rakibine acımadı! 4'te 4 oldu...

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 4. haftanın ikinci günü, 12 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftasında, TSİ 20.55'te başlayan A, B, C, D, E, F ve L grubu karşılaşmaları tamamlandı.

C Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'a konuk olduğu müsabakayı 3-1 kaybetti. Krasnodar'ın 2. golünü, bir dönem Beşiktaş forması giyen Fernandes attı.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Basel, sahasında Getafe'yi 2-1 mağlup etti. Puanını 10'a çıkaran Basel, adını son 32 turuna yazdırdı. Basel'i, 6'şar puanla Krasnodar ve Getafe izledi. Bir puanda kalan Trabzonspor ise turnuvaya veda etti.

Bordo-mavililer, gruptaki 5. maçında 28 Kasım Perşembe günü Getafe'yi ağırlayacak.

Sevilla ve Celtic son 32 turunda

Dudelange deplasmanından 5-2 galip ayrılan Sevilla, A Grubu'nda 4'te 4 yaptı. E Grubu'nda da Celtic, konuk olduğu Lazio'yu geriden gelerek 2-1 yendi ve puanını 10'a yükseltti.

Bu sonuçla Sevilla ve Celtic de son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Dördüncü haftanın ikinci gününde, TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1

Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla (İspanya): 2-5

B Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1

Lugano (İsviçre) - Malmö (İsveç): 0-0

C Grubu:

Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya): 2-1

Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor: 3-1

D Grubu:

LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda): 4-1

Rosenborg (Norveç) - Sporting Lizbon (Portekiz): 0-2

E Grubu:

Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa): 1-0

Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya): 1-2

F Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1

L Grubu:

Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-5