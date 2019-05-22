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22.05.2019 - 17:23 | | MADRİD (AA)

Sevilla'da Caparros dönemi bitti

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Sevilla, teknik direktör Joaquin Caparros'un gelecek sezon takımın başında olmayacağını açıkladı.

Sevilla'da Caparros dönemi bitti

Sevilla Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Simba SC takımıyla oynanacak maç için Tanzanya'da olan takımın kamp otelinde Teknik Direktör JoaquinCaparros, Kulüp Başkanı Jose Castro ve Sportif Direktör Ramon Rodriguez (Monchi lakaplı) arasında yapılan toplantı sonrasında İspanyol teknik adamın takımı bırakmasıyla ilgili kararın alındığı bildirildi.

Caparros'un Sevilla Kulübü içinde başka görevlerde çalışmayı sürdüreceği kaydedildi. Sevilla'da 3 farklı dönemde teknik direktörlük yapan ve son iki sezonda takımın başında bulunan 64 yaşındaki Caparros, nisan ayında "kronik lösemi hastalığı" olduğunu açıklamış ancak bunun profesyonel işini yapmasına engel olmadığını söylemişti.

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