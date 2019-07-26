Sevilla'nın Amadou isteği

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ibrahim Amadou'yu Sevilla satış listesine koydu. Sarı lacivertlilerin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği futbolcu için İspanyol ekibinin özel bir koşul talebinin olduğu öğrenildi.

Sevilla Kulübü 26 yaşındaki önliberoyu kiralık olarak vermeyi kabul ederken, sözleşmesinde 'zorunlu satın alma opsiyonu' bulunmasını şart koştuğu belirlendi. Satın alma seçeneğinin opsiyonel olmasını istemeyen kulüp, kiralık dönemi bittiğinde Kamerun asıllı Fransız futbolcunun bonservisinin alınmasını zorunlu kılıyor.

İspanyol ekibinin bu şartının kabul edilmesi durumunda, rakamların da belirlenmesiyle oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşeceği belirtildi. Sevilla Teknik Direktörü Lopetegui'nin orta saha için altı kişilik alternatifli bir oyuncu grubu istediği, Galatasaray'dan Fernando'nun da alınmasıyla bu sayının oluştuğu, dolayısıyla Amadou'nun elden çıkarılmasına karar verildiği tespit edildi.

İbrahim Amadou geçen yaz Fransız ekibi Lille den 14 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilmişti. Bu süre içerisinde Sevilla'da 32 maçta forma giydi.