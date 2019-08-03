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03.08.2019 - 21:22| AA

Sevim Demircan'dan bronz madalya!

Ä°sviÃ§re'de dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm GenÃ§ler DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda milli sporcu Sevim Demircan bronz madalya elde etti.Â

Sevim Demircan'dan bronz madalya!

Ä°sviÃ§re'de dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm GenÃ§ler DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda milli sporcu Sevim Demircan bronz madalya elde etti.Â 

TÃ¼rkiye Ã–zel Sporcular Spor Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Notvil kentinde devam eden ÅŸampiyonada Ã¶zel sporcu Sevim Demircan, T20 kategorisi 400 metrede 64,79'luk derecesiyle dÃ¼nya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ oldu.Â 

Bu sonuÃ§la TÃ¼rkiye, organizasyondaki 5. madalyasÄ±nÄ± kazandÄ±.

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