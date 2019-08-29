Seydou Doumbia Rizespor yolunda

Geçen sezonun en flaş takımı olan, bu sezona da 6 puanla başlayan Çaykur Rize, iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Özellikle El Kabir’in sakatlanmasının ardından forvet için arayışa geçen Karadeniz ekibinin şimdiki hedefi dünyaca ünlü bir forvet: Seydou Doumbia... Kariyerinde Roma, Lizbon, CSKA Moskova, Newcastle, Basel gibi Avrupa’nın köklü takımlarının formasını giyen 31 yaşındaki golcü son olarak Girona’daydı. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Doumbia’nın Rize’den gelen cazip teklifi kabul ettiği öğrenildi. Tarafların kalan pürüzleri giderip en kısa süre içerisinde sözleşme imzalamalarına kesin gözle bakılıyor.

' 2 forvet, 1 kanat'

Transfer çalışmaları hakkında konuşan sportif direktör Yılmaz Bal, 2 Eylül’e kadar transferin devam ettiğini vurgulayarak, “2 forvet ve bir kanat oyuncusu alacağız. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede Rizespor’a yakışacak isimleri kadromuza katacağız” değerlendirmesini yaptı.