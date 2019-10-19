Seyircisiz maçta 21 bin çocuk...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Slovan Bratislava çocuk taraftarlar önünde oynamaya alıştı. Siyah beyazlılar karşısında 5 bin çocuk seyirciyi tribüne getiren Slovak ekibi, bu kez bu sayıyı 4 katına çıkarmaya hazırlanıyor.

Wolverhampton Wanderers ile oynayacakları karşılaşmada yine UEFA'nın verdiği seyircisiz oynama cezası bulunan Bratislava, bu kez 21 bin çocuğu stada getireceğini duyurdu. Bu sayıda kapasiteye sahip Tehelne pole stadyumu tıklım tıklım dolacak, ev sahibi ekip normale göre daha tiz perdeden bir desteği arkasına alacak.

Avrupa futbolunun patronları, ilgili yönetmeliğe bu yaz bir ekleme yaparak, seyircisiz oynama kararı verilen maçları, 14 yaş altı seyircilerin izleyebileceğini buyurmuştu.