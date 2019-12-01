Sezon Hamilton'Ä±n zaferiyle kapandÄ±

2019 Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n son yarÄ±ÅŸÄ± Abu Dabi Prix'sini, Mercedes takÄ±mÄ±nÄ±n BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotu Lewis Hamilton kazandÄ±.Â

Mercedes'in takÄ±mlar klasmanÄ±nda, Hamilton'Ä±n da pilotlar klasmanÄ±nda daha Ã¶nce ÅŸampiyonluÄŸu garantilediÄŸi sezonun 21. ve son mÃ¼cadelesi, BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin baÅŸkenti Abu Dabi'deki 5,554 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 55 tur Ã¼zerinden yapÄ±ldÄ±.Â

Lewis Hamilton, "pole pozisyonu"ndan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ± ilk sÄ±rada bitirerek bu sezon 11'inci, kariyerinin 84. birinciliÄŸine ulaÅŸtÄ±.Â

BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotun 16,7 saniye gerisindeki Red Bull-Honda'nÄ±n HollandalÄ± pilotu Max Verstappen 2'nci, liderden 43,4 saniye sonra finiÅŸe gelen Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 3'Ã¼ncÃ¼ oldu.

- Ä°lk 10Â

Abu Dabi Grand Prix'sini ilk 10 sÄ±rada bitiren pilotlar ÅŸunlar:Â

1. Lewis Hamilton (Mercedes)Â

2. Max Verstappen (Red Bull-Honda)Â

3. Charles Leclerc (Ferrari)Â

4. Valtteri Bottas (Mercedes)Â

5. Sebastian Vettel (Ferrari)Â

6. Alexander Albon (Red Bull)Â

7. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)Â

8. Lando Norris (McLaren-Renault)Â

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso)Â

10. Carlos Sainz (McLaren-Renault)





- Pilotlar klasmanÄ±Â

1. Lewis Hamilton (BÃ¼yÃ¼k Britanya): 413 puanÂ

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 326Â

3. Max Verstappen (Hollanda): 278Â

4. Charles Leclerc (Monaco): 264Â

5. Sebastian Vettel (Almanya): 240Â





- TakÄ±mlar klasmanÄ±

1. Mercedes: 739 puanÂ

2. Ferrari: 504Â

3. Red Bull: 417Â

4. McLaren: 145Â

5. Renault: 91