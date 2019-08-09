UEFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, aralarÄ±nda eski teknik direktÃ¶r ve oyuncularÄ±n bulunduÄŸu organizasyonun teknik gÃ¶zlemcileri tarafÄ±ndan yapÄ±lan deÄŸerlendirmeyle belirlenen geÃ§en sezonun en iyi 10 golÃ¼ adayÄ± arasÄ±ndan en fazla oyu, Messi'nin Åžampiyonlar Ligi yarÄ± finali ilk ayaÄŸÄ±nda Liverpool'a attÄ±ÄŸÄ± frikik golÃ¼ aldÄ±.

DiÄŸer adaylar Cristiano Ronaldo, Danilo, David Faupala, Enzo Millot, Nani, Pedro Rodriguez, Ivan Rakitic, Ismaila Sarr ve Katerina Svitkova'yÄ± geride bÄ±rakan 32 yaÅŸÄ±ndaki Messi, 2018-19 sezonun en iyi golÃ¼ne imza atan oyuncu oldu.

Barcelona, Messi'nin iki gol attÄ±ÄŸÄ± yarÄ± final mÃ¼cadelesinde konuk ettiÄŸi Liverpool'u 3-0 maÄŸlup etmesine raÄŸmen deplasmanda rakibine 4-0 yenilerek turnuvadan elenmiÅŸti.