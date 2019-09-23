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23.09.2019 - 15:06 |

Shane Larkin: Türkiye Milli Takımı'nda oynamak müthiş

Anadolu Efes medya gününde yayıncı kuruluşa konuşan Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda oynama fikri hakkında açıklamalar yaptı.

Shane Larkin: Türkiye Milli Takımı'nda oynamak müthiş

Teklife sıcak baktığını belirten Larkin şunları söyledi:

"Teklif gelirse müthiş olur, bir yıldır buradayım. Kariyerimde ilk kez iki yıl bir yerde oynayacağım. Burası evim gibi. Burada çok mutluyum. Böyle bir ülkede oynamak müthiş olur. Resmi bir teklif yok ama gelirse bununla hemen ilgilenirim. Neler olacak göreceğiz. Ama paylaştığım gibi forma üzerimde güzel durdu."

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