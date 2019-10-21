Sheffield United – Arsenal maçının bahis heyecanı Misli.com'da

Sheffield United – Arsenal

İngiltere Premier Ligi’nde haftanın kapanışında Arsenal, Sheffield United’a konuk oluyor. Misli.com’dan oynayabileceğiniz canlı bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle karşılaşmanın heyecanına ortak olacaksınız.

Yıllardır süre gelen şampiyonluk hasretini bir türlü dindiremeyen Arsenal bir maç eksiğiyle de olsa şimdiden liderin 10 puan gerisinde kaldı. İç sahada bir şekilde sonuca giden Topçular deplasmanda ise şu ana kadar beklentileri veremedi. Kırmızı-beyazlılar hem dış sahadaki vasat gidişatı tersine çevirmek hem de Liverpool’un kaybından sonra puan farkını azaltmak için kazanmak istiyor. Arsenal’de Lacazette’in antrenmanlara başladığı ve forma giyme ihtimali olduğu açıklandı, Nelson ise yok. Alt sıralardaki Sheffield United ise evindeki 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırma niyetinde. Orta alanda McGoldrick’in sakatlığı sürüyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Sheffield’in ligde çıktığı 8 maçın 6’sı 2.5 gol altı tamamlandı.

Arsenal’in ligdeki tüm maçlarında gol atıldı.

Arsenal’in ligde oynadığı 8 maçın 7’sinin ilk yarısında gol atıldı.

Sheffield United ligde evinde 3 maçtır kaybediyor. Genel toplamda ise sahasındaki son 4 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Premier Lig’de 9. haftanın kapanış karşılaşmasında yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri büyük farkla Arsenal’den yana tercihte bulunuyor. Canlı bahisin yanı sıra tek maç olarak oynanabilecek Sheffield United – Arsenal maçını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %68’i konuk ekibin kazanacağını düşünüyor. Üyelerin %10’u ise çeşitli gol bahislerine yönelmiş durumda.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKUK ÜNYAY’IN TERCİHİ

Arsenal'da kritik oyuncuların formsuzluğu, Londra ekibini şampiyonluk yarışının şu an için uzakta tutuyor. Ancak yine de sadece City'nin 1 puan gerisindeler. Sheffield iyi kapanan bir takım. Arsenal'in rakibini devirebilmesi için hem şansının yerinde olması hem de yüksek tempoyla oynaması gerek. Bu nedenle takım bahsi yerine alt tercihine yönelmek daha makul.