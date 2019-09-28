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Haberler İngiltere Premier LigSheffield United-Liverpool: 0-1
28.09.2019 - 16:04 |

Sheffield United-Liverpool: 0-1

Premier Lig'de Liverpool fırtınası esiyor... Kırmızılar beklentilerin altında kaldığı karşılaşmada Sheffield United'ı deplasmanda 1-0 yenerek 7'de 7 yaptı.

Sheffield United-Liverpool: 0-1

Premier Lig'de Liverpool emin adımlarla yoluna devam ediyor... Kırmızılar vasat bir performans sergilediği maçta Sheffield United'ı deplasmanda Wijnaldum'un 70. dakikada attığı golle 1-0 yendi, firesiz yoluna devam etti.

Henderson'dan inanılmaz hata 

Golde Sheffield kalecisi Henderson topu bacaklarının arasından kaçırarak büyük bir hata yaptı. 

Lider Liverpool bu sonuçla puanını 21'e çıkardı. Sheffield United ise 8 puanda kaldı.

Sheffield United-Liverpool: 0-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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