Sheffield United-Liverpool: 0-1

Premier Lig'de Liverpool emin adımlarla yoluna devam ediyor... Kırmızılar vasat bir performans sergilediği maçta Sheffield United'ı deplasmanda Wijnaldum'un 70. dakikada attığı golle 1-0 yendi, firesiz yoluna devam etti.

Henderson'dan inanılmaz hata

Golde Sheffield kalecisi Henderson topu bacaklarının arasından kaçırarak büyük bir hata yaptı.

Lider Liverpool bu sonuçla puanını 21'e çıkardı. Sheffield United ise 8 puanda kaldı.