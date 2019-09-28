28.09.2019 - 16:04 |
Sheffield United-Liverpool: 0-1
Premier Lig'de Liverpool fırtınası esiyor... Kırmızılar beklentilerin altında kaldığı karşılaşmada Sheffield United'ı deplasmanda 1-0 yenerek 7'de 7 yaptı.
Premier Lig'de Liverpool emin adımlarla yoluna devam ediyor... Kırmızılar vasat bir performans sergilediği maçta Sheffield United'ı deplasmanda Wijnaldum'un 70. dakikada attığı golle 1-0 yendi, firesiz yoluna devam etti.
Henderson'dan inanılmaz hata
Golde Sheffield kalecisi Henderson topu bacaklarının arasından kaçırarak büyük bir hata yaptı.
Lider Liverpool bu sonuçla puanını 21'e çıkardı. Sheffield United ise 8 puanda kaldı.