Sıfır kilometre

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Fenerbahçe, Süper Lig’de 8. hafta itibarıyla doğrudan şampiyonluk yolundaki rakiplerinin önünde olsa da oyunu ve topladığı puanla eleştiriliyor.

Daha etkili oynaması gerektiği savunulan sarı-lacivertlilerin aslında hâlâ çok yeni bir takım oldukları vurgulanıyor.

Fenerbahçe’de kadrodaki isimlerin büyük bölümünün son iki transfer döneminde takıma katılması dikkat çekiyor.

Bu detayı destekleyen en önemli veri ise 2019 yılında takıma katılan oyuncu sayısının 16 olması. Sarı-lacivertliler, bu yeni kadroya rağmen beklenenden daha kısa sürede takım olmaya başladı. Başta Emre Belözoğlu olmak üzere Luiz Gustavo ve Kruse gibi isimlerin liderliğinde takımda taşlar yerine oturmaya başladı.

Ersun Yanal’ın sıkça dile getirdiği “Yeni bir takımız ve uyum sürecine ihtiyacımız var” söyleminin altında yatan bu gerçeklere rağmen Fenerbahçe’nin aldığı sonuçlar ve oynadığı istekli futbol, şampiyonluğa en yakın takım olmasını sağlıyor.

Yapılan ölçümlerde de sarı-lacivertliler en tempolu futbolu oynayan ve istatistiklerde en iyi olan takım olarak göze çarpıyor.

Bu verilerin gelmesinde Samandıra’da oluşturulan aile havası büyük önem taşıyor. Tüm takım şampiyonluk yolunda kenetlenmiş durumda.

2019’da 16 transfer

Fenerbahçe, 2019 yılı içerisinde kış ve yaz transfer dönemlerinde 16 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerde Ocak-Eylül ayları arasında kadroya katılan oyuncuların listesi şöyle oldu:

OCAK 2019

Zajc, Tolgay, Sadık, Serdar Aziz, Moses

TEMMUZ 2019

Muriç, Emre, Kruse, Murat Sağlam, Rodrigues, Altay

AĞUSTOS 2019

Mevlüt, Rami, Zanka, Deniz Türüç

EYLÜL 2019

Luiz Gustavo

12 oyuncu ayrıldı

Fenerbahçe’de gelen 16 yeni ismin yanında 12 futbolcu da takımdan ayrıldı. Bu nedenle takımın iskeleti tamamen değişti. Bu kadar yeni oyuncunun gelmesi, gelenler kadar ayrılanların olması gibi detaylar doğal olarak sarı-lacivertli takımı zorlayan etkenler. Ayrıca sezon başı yaşanan sakatlıklar da eklenince teknik heyet sıkıntılı bir süreç yaşadı.

Denizlispor örneği

Ligde oynanan son Denizlispor maçında sahaya çıkan ilk 11’de yeni isimler hemen göze çarpıyor. Bu maçta forma giyen isimlerden Altay Bayındır, Zanka, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Rodrigues ve Muriç, 2019 yılında kadroya dahil edildi. Sakatlığı nedeniyle geçen sene forma giyemeyen Tolga Ciğerci de sezonun yükselen isimlerden biri oldu. Oyuna sonradan giren Deniz Türüç de bu sene takıma katıldı.