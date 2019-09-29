Basketbol SÃ¼per Ligi'nin ilk haftasÄ±nda FenerbahÃ§e Beko, deplasmanda Sigortam.net Ä°TÃœ Basket'i 90-57 yendi.Â

MaÃ§Ä±n ilk dakikalarÄ±nda Sigortam.net Ä°TÃœ Yunus AkÃ§ay, FenerbahÃ§e Beko ise De Colo ile etkili olurken, 5. dakikayÄ± sarÄ±-lacivertli ekip 12-9 Ã¶nde geÃ§ti. DÃ¼ÅŸÃ¼k tempoda seyreden mÃ¼sabakada zorlanmayan FenerbahÃ§e Beko, ilk Ã§eyreÄŸi 19-15 Ã¶nde tamamladÄ±.Â

Ä°kinci Ã§eyrekte de oyunun kontrolÃ¼nÃ¼ elinde bulunduran FenerbahÃ§e Beko, 15. dakikayÄ± 13 sayÄ± farkla 29-16 Ã¼stÃ¼n geÃ§ti. Ä°yi oyununu sÃ¼rdÃ¼ren konuk takÄ±m, ilk yarÄ±nÄ±n son dakikasÄ±nda 18 sayÄ±lÄ±k fark yakaladÄ±: 23-41. Ä°TÃœ Basket, son saniyede Semih Say ile serbest atÄ±ÅŸ Ã§izgisinden 2 sayÄ± Ã¼retince FenerbahÃ§e Beko devre arasÄ±na 41-25 galip durumda girdi.Â

KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± basketlerin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadelede farkÄ± koruyan FenerbahÃ§e Beko, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸi 60-41 Ã¶nde bitirdi.Â

Bordo-beyazlÄ± takÄ±m, son periyodun baÅŸÄ±nda kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± toplarda FenerbahÃ§e'nin hÄ±zlÄ± ataklardan skor bulmasÄ±na engel olamadÄ±. MÃ¼cadelenin 34. dakikasÄ±nda farkÄ± 31 sayÄ±ya (46-77) Ã§Ä±karan FenerbahÃ§e Beko, genÃ§ oyuncularÄ±nÄ±n sÃ¼re aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mde de farkÄ± korudu ve sahadan 90-57 galip ayrÄ±ldÄ±.Â

MÃ¼sabakada 21 sayÄ± Ã¼reten FenerbahÃ§e Beko'nun yeni transferi De Colo, maÃ§Ä±n en skoreri oldu.Â

Basketbol SÃ¼per Ligi'nin yeni takÄ±mÄ± Sigortam.net Ä°TÃœ Basket, 2. haftada 5 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ TOFAÅž'a konuk olacak. FenerbahÃ§e Beko ise 6 Ekim'de Gaziantep Basketbol'u aÄŸÄ±rlayacak.

Salon: DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Ayhan ÅžahenkÂ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Semih Vural, Orhan Ã‡aÄŸrÄ± HekimoÄŸluÂ

Sigortam.net Ä°TÃœ Basket: Mehmet YaÄŸmur, Yunus AkÃ§ay 18, Cenk Akyol 4, Williams 15, Ramazan Tekin 5, Huff 4, Utku SaraloÄŸlu, Kerem GÃ¶nlÃ¼m 3, Semih Say 6, Burak Selen 2Â

FenerbahÃ§e Beko: Westermann 4, De Colo 21, Le Ron Williams 8, Datome 14, Ahmet DÃ¼verioÄŸlu 7, Ali Muhammed 8, Stimac 3, Melih MahmutoÄŸlu 13, Egehan Arna 5, Berkay Candan 2, Efe Ergi TÄ±rpancÄ± 2, Ekrem SancaklÄ± 3Â

1. Periyot: 15-19Â

Devre: 25-41Â

3. Periyot: 41-60