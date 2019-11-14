Sigurdsson tehlikesi

A Milli Takım, İzlanda karşısına EURO 2020 vizesini almak için çıkıyor. Beraberliğin dahi yeteceği maç için Teknik Direktör Şenol Güneş’in taktik planı da netleşmeye başladı.

Güneş’e göre bu maçta geriye düşmemek çok önemli. Çünkü beraberlik ay-yıldızlı ekibe yetiyor. Bu nedenle İzlanda çok iyi şekilde analiz edildi. Hava topları ve güçlü fiziksel yapısıyla her zaman Milli Takımımızı zorlayan İzlanda’da öne çıkan isimse Ragnar Sigurdsson. Teknik heyetin yaptığı tespitlerde eleme grubunda kalemizde üç yan top - duran top organizasyonu golü gördük. Bunlardan ikisini gol yapan isimse İzlanda’nın stoperi Ragnar Sigurdsson oldu. Bu nedenle bu isme ve İzlanda’nın yapacağı bu tip organizasyonlara önlem alınmaya çalışılıyor. Antrenmanlarda bu konu üzerinde duruluyor.

İzlanda basınında ise genel hava Türkiye’nin artık EURO 2020 vizesi aldığına yönelik. Ayrıca Çağlar’ın da çok formda olduğu belirten İzlandalılar, Milli Takımımızın savunmasının önceki maça göre çok daha iyi olduğu vurgusunu yaptılar. Az da olsa doğrudan gitme şansını son maça taşımaya çalışacak olan İzlanda’nın kendi klasik futbol anlayışıyla sahada olması bekleniyor. Rakibin topu bize bırakıp boş alanlar bulmaya çalışacağı belirtildi. Ayrıca rakibin tempoyu düşürmek için elinden geleni yapacağı da oyunculara aktarılıyor. Teknik heyetin bekletisi bu planla İzlanda’nın sahada yer alması...