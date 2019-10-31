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31.10.2019 - 11:42 |

Şili’de maçlar iptal edildi

Şili, tarihinin en büyük sokak eylemlerine sahne olurken, futbol da bundan nasibini alıyor. Ulaşım ücretlerine yapılan zama karşı tepki olarak başlayan, sosyal güvenlik ve emeklilik gibi bir dizi talebi de içine alarak büyüyen olaylarda her gün milyonlarca kişi sokaklarda buluşuyor.

Şili’de maçlar iptal edildi

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Hükümeti protesto eylemleri zaman zaman göstericiler ile polislerin çatışması, bazı kamu mallarının yakılması ve yağma gibi olaylara da sahne olurken, güvenlik konusundaki endişeler de tavan yapmış durumda. Bu yüzden gündelik hayatın gerekleri, eski alışıldık haliyle tanzim edilmekte zorlanılıyor.

Güvenlik için güvence veremediler

Şili Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada ülkedeki futbol liginde bu hafta oynanması gereken maçların iptal edildiği duyuruldu. Hükümet ve emniyet birimlerinin güvenliği sağlamak konusunda garanti veremedikleri, bu sebeple 31 Ekim-4 Kasım arası tüm mücadelelerin ertelendiği açıklandı.

Libertadores finalini Şili'den alabilirler 

Krizin daha büyüğü ise Libertadores kupası için yaşanıyor. Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olan dev turnuvanın finaline bu sene Şili’nin başkenti Santiago ev sahipliği yapacak. 23 Kasım’da Brezilya’nın Flamengo ile Arjantin’in River Plate takımlarını karşı karşıya getirecek olan karşılaşmanın durumuyla ilgili yetkililerin toplantı kararı aldığı belirtildi. Şili’nin bu konuda garanti verdiği ancak olayların sürmesi durumunda final maçının CONMEBOL tarafından başka bir ülkeye alınabileceğine dikkat çekildi.

Skorer Tv Haber Bülteni - 31 Ekim 2019
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