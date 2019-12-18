Şimdi birlik zamanı!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de tüm camianın gözü artık Beşiktaş derbisine çevrildi. Bugün İstanbulspor’la Türkiye Kupası’nda rövanş maçı oynanacak olsa da herkesin tek düşüncesi pazar akşamı Kadıköy’de yapılacak derbide yoğunlaştı.

Sarı-lacivertliler, Samandıra’da adeta bu maçla yatıp kalkıyor. Bu nedenle başta Başkan Ali Koç olmak üzere yönetim ve kulüp takımın kötü etkilenmemesi, maça yoğunlaşabilmesi ve rahat olabilmeleri için ekstra çaba harcıyor.

Teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular için olumsuzlukların bir kenara bırakılarak tamamen derbiye konsantre olunması hedefleniyor. Bugün Türkiye Kupası’nda İstanbulspor ile rövanş maçı olmasına karşın sarı-lacivertlilerin ister istemez aklı Beşiktaş maçına kayıyor.

Motive olunuyor

Bu nedenle Samandıra’da maç gününe kadar dev bir kenetlenme hedefleniyor. Kadıköy’deki bu derbinin oluşturacağı atmosfer, galibiyet halinde gelecek avantaj ve rakiplerin bu hafta yaşadığı kayıpların aslında önemli bir fırsat olduğu, hiçbir kaybın olmadığı ifade ediliyor.

Bununla beraber artık antrenör olan Volkan Demirel, derbilerde kulüp tarihinin en başarılı ismi olarak tecrübelerini aktaracak. Kaptan Emre de benzer şekilde arkadaşlarını bir arada tutup, motivasyonu diri tutacak.

Bir diğer ilginç tesadüf de böylesine kritik bir haftaya Ersun Yanal’ın doğum gününün denk gelmesi. Sosyal medyada ve kamuoyunda oluşan sert eleştirilere karşılık başta yöneticiler Yanal’ın doğum gününü özel olarak kutlayarak, destek ve sevgilerini gösterdi.

22 Aralık Pazar günü Kadıköy’deki Beşiktaş derbisine Fenerbahçe, tek vücut gitmek istiyor.

Özel kutlama

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın doğum günü resmi yayın organlarından kutlandı. Özel bir fotoğrafın paylaşılması dikkat çekti. Kulübün paylaşımlarında, “Bugün Ersun Hocamızın doğum günü! Mutlu yıllar Ersun Yanal” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Yanal’ın 2014’te kazandığı şampiyonluk kupasıyla bir fotoğrafı konarak, “En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır” sözü anımsatıldı.

İdmanla devam

Sarı-lacivertliler kupadaki İstanbul spor maçının rövanşının hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetimindeki idmanda ısınma ve koşu çalışmaları yapıldı. Ardından çift kale maçlar taktik çalışmalara geçildi.