Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşŞimdi de stoper krizi
21.09.2019 - 08:00 |

Şimdi de stoper krizi

Medipol Başakşehir maçı öncesinde defanstaki eksiklikler Abdullah Avcı’yı kara kara düşündürüyor

Şimdi de stoper krizi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın geldiği günden bu yana sorunlardan yakasını kurtulmuyor. Üst üste gelen kötü haberlerle sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş’ta Ruiz’in sakatlığı da teknik heyetin eli kolu bağlandı.

Sol arka adalesinde gerilme bulunan Ruiz’in yanı sıra sakat olan Roco ve cezalı olan Vida’nın yokluğu, Medipol Başakşehir maçı öncesinde Abdullah Avcı’yı kara kara düşündürüyor. Ruiz’in Başakşehir karşılaşmasına yetişmesi için çalışma başlatıldı. Şu an elde oynatabileceği bir tek Necip’e sahip olan deneyimli hoca, Atiba’yı da stopere çekmesi halinde bu kez Elneny’nin cezası nedeniyle orta sahada boşluk yaşayacak. Böylesine bir kriz ortamında Avcı’nın Douglas’ı orta sahada oynatabileceği öğrenildi.

    İnanılmaz pozisyon! Gole izin vermediler...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İndirim bile yapmışlar!

    İndirim bile yapmışlar!

    Kavgayı bırak tehlikeye bak!

    Kavgayı bırak tehlikeye bak!

    Dev yumurtlamayı görün!

    Dev yumurtlamayı görün!

    Sağ açık bile oynar stoper oynamaz

    Sağ açık bile oynar stoper oynamaz

    Sıradaki Haber