Sezon başından bu yana sol bekte eksiklikler yaşayan Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım’ın dönüşü herkesi sevindirdi. Son 2 maçta; Denizlispor ve Konyaspor önünde ilk 11’de şans bulup 90 dakika sahada kalan Hasan Ali, halen daha sakatlığın sıkıntılarını çekiyor.



AUDI Cup’ta sol ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli sol bek, 2 aydır ciddi ve zor bir tedavi programı geçirdi. Sıkıntıları tam anlamıyla atlatmasa da hızlıca takıma dönmek isteyen 30 yaşındaki futbolcu, tabanlıkla oynamaya başladı. Sezon başından bu yana sol bekte oynamak zorunda kalan Nabil Dirar’ın fıtık problemi nedeniyle ağrılar çektiğini bilen Hasan Ali, teknik ekiple görüşerek maça çıkmak istediğini belirtti.



Aslında planlanan Dirar’ın en az 2 hafta daha fıtık ağrılarına karşın oynamasıydı. Ancak Hasan Ali’nin fedakârlığı ve Dirar’ın daha fazla acı çekmesini istememesi nedeniyle yeniden bir planlama yapıldı. Doktor kontrolünde ve özel koruyucu tabanlıkla oynayan deneyimli oyuncu, henüz hazır değil. Tabanlık nedeniyle maç içerisinde eski verimliliğini bulamayan, tam randıman sağlayamayıp tempo yapamayan Hasan Ali’nin yüzde 100 performansına ulaşmasının daha zaman alacağı aktarıldı.



Şut çekerken bile zorlanan başarılı oyuncunun, hem yedeğinin olmaması hem de Dirar’ın daha fazla acı çekmemesi için ‘Şimdi fedakârlık zamanı’ diyerek formayı aldığı kaydedildi.

Muriç detayı

Sarı-lacivertli takımda sezonun en flaş transferlerinden olan Vedat Muriç’le alakalı ilginç bir detay bulunuyor. Kosovalı golcünün aynı zamanda Türk pasaportunun da bulunması kulüp adına önemli bir konu.

Adeta yerli oyuncu gibi görülen Muriç’in yeni kuralla beraber ‘yerli’ oyuncular arasında sayılıp sayılmayacağı kuralın detaylarına göre netlik kazanacak.

Özel teşekkür

Sezon başında sakatlığı nedeniyle ligde ilk 7 haftada takımını eksik bırakan Hasan Ali Kaldırım, çok üzüntü yaşadı. Yedeğinin de olmaması nedeniyle Nabil Dirar’ın sol beke geçmesini yakından takip eden Hasan Ali, arkadaşına da her fırsatta destek verdi, teşekkür etti.

Dirar’ın fıtık sorunuyla oynayıp, ağrılar çekmesini daha fazla istemeyen deneyimli sol bek hem takım arkadaşıyla özel olarak görüştü hem de teknik heyete her şartta hazır olacağının garantisini verdi.