Şimdi hücum zamanı!

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de ilk 3 haftada 7 puan toplayan Fenerbahçe, hücum gücüyle öne çıkıyor. 3 maçta 8 gol atarak, Alanyaspor’la beraber ligin en skorer takımı olan Ersun Yanal’ın öğrencileri, yeni bir oyun planı uyguluyor.



Ersun Yanal’ın kurgusunda; hızlı pres, kaybedilen topun kısa sürede yeniden kapılması, kanatlara açılarak geniş oyun ve takım halinde hücum amaçlanıyor. 3 haftada oluşan verilere göre hem bireysel hem de takım halinde son derece olumlu rakamlar çıkmış durumda.



3 maçta 16 net gol pozisyonuna giren sarı-lacivertliler, Avrupa liglerinde Manchester City ve PSG ile beraber bu alanda en iyisi oldu. Ayrıca maç başına 5 net gol pozisyonu, 5 isabetli şut ortalaması ve yüzde 89’u bulan pas isabetiyle dikkat çeken Fenerbahçe, hücum akınlarında maç başına 5 hücum ortasıyla oynuyor.

Özellikle Trabzonspor önünde 7 net pozisyon bularak son 4 yılın en hücumcu kimliğe bürünen Ersun Yanal’ın ekibi, kaleci Uğurcan’ı da 8 isabetli şutla yordu. Bireysel anlamda da Vedat Muriç maç başına 4 gol pozisyonu, Kruse maç başına 3 gol pozisyonu ile öne çıkan isimler. Trabzonspor karşısında Garry Rodrigues 1 gol ve 4 net pozisyonu bulurken, 1 topu da direkten döndü. Ayrıca Kruse’nin 3 haftada 3 asisti, Muriç’in 3 maçta 2 golü bulunuyor.