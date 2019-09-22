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22.09.2019 - 10:26 | | Takvim

Şimdi imza zamanı

Trabzonspor’da iç transferde ilk imza Uğurcan Çakır’dan geldi. Bordo-Mavililer ayrıca Jose Sosa, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Novak, Arda Akbulut ve Perirea ile anlaşma zemini arayacak.

Şimdi imza zamanı

Trabzonspor transfer dönemi içerisinde ilgilenemediği iç transfer görüşmelerine resmen başladı.

Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan bordo-mavili takım şimdi sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Filip Novak ve Joao Pereira ile anlaşma zemini arayacak. Başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'a 3 milyon 500 bin TL'ye yakın bir ücret verileceği öğrenilirken, Arjantinli yıldız Jose Sosa'nın indirim yapması bekleniyor.

Novak'a ise zam yapılacak ve en az 2 yıllık yeni bir sözleşme teklif edilecek. 35 yaşındaki Joao Pereira'ya da opsiyonlu yeni bir sözleşme teklif edilecek.


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